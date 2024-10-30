麵包不見了…Jimmy John's推出醃黃瓜三明治

三明治連鎖專賣店Jimmy John's最近推出全新「醃黃瓜三明治」(Picklewich)，將招牌三明治與該店粉絲最愛的醃黃瓜 (Jimmy Pickles)巧妙結合，用醃黃瓜取代麵包。美聯社

三明治連鎖專賣店Jimmy John's最近推出全新「醃黃瓜三明治」(Picklewich)，將招牌三明治與該店粉絲最愛的醃黃瓜 (Jimmy Pickles)巧妙結合，用醃黃瓜取代麵包。

Jimmy John's自10月28日起至11月14日在全美推出兩款Picklewich，都是將常見的三明治內餡夾在巨大空心猶太 黃瓜(kosher dill pickle)裡。

兩款之一的Vito Picklewich夾有薩拉米香腸、卡波科羅起司和普羅沃龍起司、生菜、番茄、洋蔥、牛至羅勒 (oregano-basil，一種香料)、油和醋，就像經典Vito三明治。

另一款是Turkey Picklewich，夾有火雞、波伏洛起司(provolone)、生菜和番茄。

為搭配創意十足的醃黃瓜三明治，Jimmy John's另推出深受粉絲喜愛的醃黃瓜吉米薯片，採用醃黃瓜口味。

為慶祝新餐品誕生，Jimmy John's與被稱為「醃黃瓜女王」或「醃黃瓜女巫」的「澤西海岸」(Jersey Shore) 演員妮可·“史努姬”·波利齊(Nicole "Snooki" Polizzi)合作拍攝一段影片；她說，她喜歡醃黃瓜，那是她的菜，並聲明說Vito Picklewich是她的最愛，還是泡菜愛好者應該兩款Picklewich都嘗試一下。

Jimmy John's加入獎勵計畫的顧客11月3日全國三明治日(National Sandwich Day)購買任何8吋三明治即可享受新款Picklewich半價折扣。

假如不喜歡醃黃瓜，顧客仍可參加全國三明治日活動，下午2點後訂購8吋三明治都可免費升級為套餐。

在Jimmy John's之前，紐約市 位於長島 的熟食店Seven Brothers Gourmet今年1月便推出酸黃瓜三明治，今夏在抖音(TikTok) 爆紅，每天銷量約250個。