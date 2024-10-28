紐約蛋塔界首選是這家 他第一次吃被「尺寸」嚇壞

網友分享紐約好吃的蛋塔。（取材自小紅書@朵朵在紐約）

一名在美的中國網友分享「紐約蛋塔界的巨無霸」，該店就是位於布魯克林 八大道「新發餅屋」，他大推「葡塔」是蛋塔界的頂流，每次光顧都見滿滿人潮在排隊，不只美味，連大小都非常有誠意，足足是一般蛋塔的兩倍之大，一盒6個只要10美元。

一名網友在小紅書 貼文分享「紐約蛋塔界的巨無霸，肯德基 完美替代」，他表示自己幾乎嚐遍了紐約所有的蛋塔，他認為位於布魯克林八大道新發餅屋的葡塔絕對是蛋塔界的頂流，每次到店都有誇張的排隊人潮，由於人流過多，導致每輪蛋塔剛出爐就賣完。

該網友表示，他非常喜歡吃葡塔，一直很喜歡chinatown大班餅屋和flushing金陵餅屋，然而第一次吃到新發的蛋塔還是被震撼到，尺寸足足是一般蛋塔的兩倍之大，「一口下去撻皮酥的掉渣，內餡柔軟細膩，一口爆漿。拿在手裡，撻芯彈力十足，完全不輸記憶裡第一次吃肯德基葡塔帶給我的震撼」。

其他人留言「天吶聽你說的這麼好吃！幸虧我住其他地方，不然大概也得每天炫兩盒」、「富瑤蛋塔試試」、「推曼哈頓Chinatown」、「希望今年能開到法拉盛，法拉盛都不知道哪家葡撻好吃了，上次去morning麵包店買了又貴又不好吃，shakalaka的還可以，但是好貴！」

還有人說「kfc哪有這個好吃」、「10美元6個，太划算了吧！看著個頭還特別大」、「kfc葡塔之後再無蛋塔，一定要拐去吃」、「他家還有分店！真的特別好吃」。但有人說「太甜偶爾吃還行，多吃兩次會膩」、「1988的比這個好吃多了」。