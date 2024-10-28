9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

淡奶（Evaporated Milk）。路透

罐頭食品不是每個人都會選擇的主要食材，很多時候它們比不上新鮮食物，尤其是水果與蔬菜；儘管如此，還是有不少罐頭食品值得重新考慮、甚至經常使用它們。

美食烹飪網站Food Republic採訪了幾位經驗豐富的廚師、美食作家與營養師，以下是他們認為被低估的罐頭食品以及喜歡使用的原因。

淡奶（Evaporated Milk）：比一般牛奶更濃稠，也更耐保存，能為無數菜餚增添濃郁的奶香與口感。營養師馬丁妮茲（Celines Martinez）表示，罐裝淡奶適合用來製作奶油醬汁、湯與咖哩；美食作家羅特絲（Lisa A. Lotts）也說，多數人都不使用淡奶，但她發現它對於製作濃郁的鹹、甜醬汁都非常有用。

鮪魚：羅特絲說，她手邊常備有幾罐鮪魚罐頭，拌沙拉或在砂鍋菜中作為蛋白質來源，都十分美味。她也會加進米飯或五穀中，再放些冷凍蔬菜和新鮮香草植物，就能做頓快速健康的晚餐。她指出，鮪魚罐頭被低估是人們只想到拿來做沙拉，但它的用途比那多得多，且營養豐富又相對便宜。

豆類：馬丁妮茲表示，含有高纖維和抗性澱粉的豆類，有助於血糖控制、腸道健康和體重管理。她說，許多人不知道它們是種「超級食物」，非常適合燉菜和沙拉，甚至可直接取出食用。主廚羅莎恩（Fanila N Roshan）說，她最喜歡鷹嘴豆，它們用途廣泛，豐富的蛋白質是絕佳的肉類替代品。

沙丁魚：是多數人非愛即恨的食物之一，羅莎恩表示，它富含omega-3脂肪酸，但可能因為味道強烈而被「討厭」，但只要料理得當，可提升菜餚的層次，例如拌入沙拉或與香草植物、檸檬一起搗碎做成麵包抹醬都是極佳的選擇。資深廚師艾許頓（Kevin Ashton）說，他喜歡用它們與大蒜、檸檬和麵包屑一起快速做出一道義大利 麵。

椰奶：與淡奶相似，但更香甜。羅莎恩表示，椰奶是她廚房裡常備的食材之一，它像是「無名英雄」，能為咖哩、湯，甚至甜點增添奶油般的細緻豐富口感，又不致喧賓奪主；除了咖哩與燉菜外，椰汁醃豬柳、椰汁糯米飯、椰汁鬆餅等等都是不錯的選擇，也是製作不含乳製品的南瓜派及其他素食甜點菜餚的要角。

墨西哥 青辣椒：雖然不是每個人都喜歡青辣椒，但它們在西班牙菜與美國西部、西南部頗受歡迎。艾許頓說，它能為燉菜、辣肉餡捲餅或炒蛋增添溫和的辣度與深度；放在烤起司三明治與奶油義大利麵醬中，味道也非常好，是絕佳的配角。

南瓜：罐裝南瓜泥是秋天與節日的最愛，艾許頓表示，它不僅適合做餡餅，在湯、醬汁甚至冰沙中也很好用。馬丁妮茲說，她一年四季都會在各種菜餚中用到它，含豐富維他命A，且不僅局限於甜食，可用於湯、辣味料理、義大利麵醬，甚至鬆餅，能為菜餚增添豐富的口感和風味。

水蜜桃：喬治亞州 行政主廚蓋里森（Greg Garrison）喜歡在非盛產季節使用罐頭水蜜桃烹飪，他說，它是讓菜餚保持一致風味的最佳方法，他會用水蜜桃當雞尾酒鮮蝦的蘸醬。此外，也可以用它們來調製美味的餡餅，甚至雞尾酒，例如水蜜桃貝里尼（Bellini）。