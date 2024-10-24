我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

麥當勞漢堡中毒案疑洋蔥釀禍 必勝客、肯塔基停用生洋蔥

記者張聲肇／即時報導
麥當勞四分之一磅牛肉漢堡的生洋蔥配料傳出遭大腸桿菌感染，造成至少49人出現嚴重症狀，供應商泰勒農場23日已宣布召回四種生洋蔥產品。(路透)
麥當勞四分之一磅牛肉漢堡的生洋蔥配料傳出遭大腸桿菌感染，造成至少49人出現嚴重症狀，供應商泰勒農場23日已宣布召回四種生洋蔥產品。(路透)

麥當勞四分之一磅牛肉漢堡(Quarter Pounder，亦稱四盎司牛肉堡/足三兩牛肉堡)傳出遭大腸桿菌感染，食品藥物管理局(FDA)判斷汙染源來自漢堡的配料生洋蔥，並已鎖定供應洋蔥的農場。麥當勞總公司24日表示，漢堡所用的洋蔥是由泰勒農場(Taylor Farms)供應， 該農場23日已宣布召回四種生洋蔥產品。

FDA通知使用這四種生洋蔥的餐廳不要再繼續用，存貨應全部毀棄；麥當勞菜單也暫時將這款餐點除名。

FDA發言人24日表示，除了調查泰勒農場，「也在調查所有可能的汙染源。」

23日止，全美國至少49人疑似吃了問題漢堡，感染大腸桿菌，其中科羅拉多州一名高齡成年人死亡，10人住院，包括一名出現溶血性尿毒症的兒童。

科州的塔可鐘(Taco Bell)、非法彼特(Illegal Pete's)等連鎖餐廳也響應召回行動，一律不再用生洋蔥。塔可鐘的母公司Yum! Brands說，部分必勝客(Pizza Hut)和肯塔基炸雞店也停止使用生洋蔥，儘管這兩家連鎖店沒出現食物中毒案例。

泰勒農場網站顯示，這家位於加州的公司專門供應新鮮水果和蔬菜切片給餐飲業者。

這次大腸桿菌感染驗出的O157:H7菌株含有劇毒，會破壞小腸的腸壁。

生洋蔥召回的消息剛剛傳出，麥當勞就已經挨告了。專門打食安官司的塞蒙(Ron Simon & Associates)律師事務所24日宣布，替客戶提出第二宗漢堡中毒訴訟。提告人是內布拉斯加居民德波克(Clarissa DeBock)。訴狀指出，原告9月18日買了四分之一磅牛肉堡，幾天之後就生病，不得不住院，在醫院檢查後確定感染O157:H7菌株。

另一名提出告訴的顧客是科羅拉多州居民史戴禮(Eric Stelly)。他說在麥當勞吃了一個漢堡後，出現嚴重胃腸症狀，害他苦不堪言。

麥當勞 FDA 科羅拉多州

上一則

別怕吃精緻澱粉…營養師推「4時機」：白飯是好朋友

延伸閱讀

麥當勞萬聖節Boo Buckets 限時回歸 新增藍色設計

麥當勞萬聖節Boo Buckets 限時回歸 新增藍色設計
目擊者爆料指示醫生活人摘心 肯塔基器捐聯盟否認

目擊者爆料指示醫生活人摘心 肯塔基器捐聯盟否認
手術台上病人突醒來 肯塔基器捐聯盟遭爆要醫生「活人摘心」

手術台上病人突醒來 肯塔基器捐聯盟遭爆要醫生「活人摘心」
布碌崙賭檔劫殺案 監控證明嫌犯在場

布碌崙賭檔劫殺案 監控證明嫌犯在場

熱門新聞

大型倉儲式連鎖店好市多(Costco)。路透

Kirkland這5種商品 好市多會員10月別錯過

2024-10-18 09:43
馬鈴薯。Image by Christos Giakkas from Pixabay

讓馬鈴薯半年不發芽 他靠這一簡單方法

2024-10-18 09:18
花生。Image by Ralf Ruppert from Pixabay

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

2024-10-22 09:15
米飯。Image by Leo Boy from Pixabay

煮米飯加入這一食材 好吃不止一倍

2024-10-18 12:26
花椰菜。Image by マサコ アーント from Pixabay

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

2024-10-24 10:28
網友自製扁可頌。（取材自小紅書@楓葉公主）

7.99元買好市多一大盒 自製「扁可頌」只要5分鐘

2024-10-19 21:05

超人氣

更多 >
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」
庭院種植這5種樹 可提升房產價值

庭院種植這5種樹 可提升房產價值