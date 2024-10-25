Trader Joe's熱賣的橙汁雞 有粉絲稱味道變了

連鎖超市Trader Joe's。美聯社

喬氏超市(Trader Joe's )屢獲殊榮的橙汁雞(Mandarin Orange Chicken)推出20年仍然備受歡迎，美味又平價，22盎司袋裝售價4.99元；儘管佳評不斷，但社群新聞網站Reddit 用戶近來嗆聲稱，大家熱愛的這一款橙汁雞味道變了。

在Reddit貼文聲稱喬氏超市改變配方的用戶不只一人，近幾年情況變得更糟。

橙汁雞英文名稱裡的「Mandarin」意指中文，主要是因為其靈感源自中餐館 同名經典菜餚。

橙汁雞連續多年被評為喬氏超市的最愛和最佳主菜，還入選「產品名人堂」(Product Hall of Fame)。

這家連鎖雜貨超市在官網上提到，橙汁雞成功的秘訣在於「簡單」。

打開產品包裝後會看到雞肉裹著酥脆麵包屑，配上甜辣的自製醬汁。

喬氏超市部落格文章稱，這款醬汁採用新鮮的加州 橙皮、新鮮生薑、新鮮大蒜、新鮮蔥和醬油製成，其他成份包括鹽、醋和白胡椒。

橙汁雞下架多年後，喬氏超市提供冷凍橙汁雞，消費者可毫不費力按照步驟烹調出美味佳餚。首先在華氏400度的烤箱中烘烤雞肉，而後將醬汁倒入不沾鍋或熱鍋中，醬汁熱了加入雞肉，醬汁最終會黏在剛剛呈現焦糖狀的雞肉上，將肉和醬汁攪拌，便可端出一道極品佳餚。

如果不想用鍋子，也可用微波爐加熱醬汁，最後放入烤箱裡的雞肉。

喬氏超市部落格提到，無論用牙籤把雞肉串成簡單開胃菜、或是與米飯和蒸蔬菜擺盤作為正餐，都可盡情享受美味，而且不費功。

不過，消費者對橙汁雞的讚譽開始出現雜音。

一位Reddit用戶寫道，「(目前)這樣不好，約5至10年前情況好得多，不知道究竟發生什麼變化？」

另一人寫道：「我認為這很糟糕。收銀員說這是他們最暢銷的商品之一，但對我們家來說是一次，而且再也沒有下一次。」

橙汁雞在市場屹立多年有太多鐵粉，面對「變味」的批評聲浪，許多Reddit用戶強加捍衛，堅稱橙汁雞「非常好」而且「很容易烹製」，一位用戶說，「真是太好吃了。」