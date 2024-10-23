Popeyes知名風味火雞回歸 輕鬆準備感恩節大餐

速食連鎖餐廳Popeyes大受歡迎的火雞套餐，今年將連續3年趕在感恩節之前限量供應。路透

往年速食連鎖餐廳Popeyes大受歡迎的火雞套餐，今年將連續3年趕在感恩節之前限量供應，消費者可以99元價格宅配到府或到各家餐廳門市以54.99元現場訂購。

據Eat This, Not That!報導，Popeyes最著名的餐點是令人垂涎的炸雞餐，包括經典的帶骨炸雞到深受喜愛的炸雞三明治，如今又有新的選擇出現。Popeyes宣布，2024年著名的Cajun風味火雞餐(Cajun-Style Turkey)將再度回歸。這款加了香料的火雞餐最早在2001年首次亮相，之後通常會在感恩節檔期前回歸。今年是連續第三年，消費者可在Popeyes網站訂購火雞，花99元直接送貨上門。

除了網路預訂外，這次感恩節火雞餐也會在Popeyes分店推出，價格為54.99元，但實際價格以及數量可能會有所不同。消費者可先聯繫附近的Popeyes確認是否有庫存以及價格多少。Popeyes的Cajun風味火雞已經預先煮熟，大幅減少準備與烹飪時間，消費者只需提前幾天解凍冷凍火雞，然後放置烤箱加熱約兩小時即可上桌。每隻火雞重量約在11到13磅之間並抹上經典的路易斯安納風味調味料。

「基本上我用過各種方法製作火雞，我辛苦獲得的智慧就是花50元去Popeyes買一隻火雞，放進烤箱幾個小時，就可吃到比任何地方都好吃的火雞，」2022年一位Popeyes火雞的忠實粉絲在社群網站 X上說。

今年的火雞餐限時供應，售完即止，線上訂購後，需要一至三個工作日才會送達，有關火雞的完整解凍、加熱及上桌指南可在網上查閱。除了火雞餐，從11月4日開始，Popeyes的人氣產品Big Box套餐組合也將限時回歸，該套餐組合包括兩個配菜、一個小麵包、可選三塊雞柳或兩塊炸雞。Popeyes本月稍早並推出限量的蘋果蔓越莓茶、蘋果蔓越莓檸檬水以及鬼椒雞肉三明治。這款三明治包含塗了奶油的雞胸肉、酸黃瓜以及在麵包上塗抹以辣椒浸泡過的鬼椒醬。