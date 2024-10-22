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紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

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紐約華埠新餐廳Cha Cha Tang 美食家：最棒燒鴨在這裡

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖，非該店內烤鴨。Image by Jason Goh from Pixabay
示意圖，非該店內烤鴨。Image by Jason Goh from Pixabay

紐約郵報美食專欄作家庫佐（Steve Cuozzo）近日撰文稱讚華埠新開張的Cha Cha Tang餐廳的港式燒鴨是城中最美味的中式鴨肉料理之一。

這家餐廳是老闆麥克唐納（John McDonald）與合夥人鄧偉（Wilson Tang） 的心血結晶。鄧偉曾在2010年成功讓位於多也斯（Doyers）街的百年老字號「南華茶室」（Nom Wah Tea Parlor）重生。

Cha Cha Tang不像「南華茶室」那樣是家點心店，它是以廣東菜為主題的餐廳，不僅承襲傳統粵菜精華，更加入了一些現代元素。

庫佐表示，它讓第六大道與西休士頓（West Houston）街交會的街區重新煥發光彩；七年前Da Silvano餐廳結束營業後，這個街區頓時失色。

有80個座位的Cha Cha Tang，先前是家麥當勞，庫佐說，雖然窗戶面對街道，環境有些嘈雜，卻很舒適。

麥克唐納形容他的好友兼生意夥伴鄧偉是「在紐約出生的華埠小孩」，他說，他們說了很多年，要開一家中餐館

今年八月，他與鄧偉將餐廳打造成一周兩次的快閃店，取名為Cha Cha Tang；由於大受歡迎，決定正式營業。他們將內部做了些調整，鋪上紅色、粉紅色桌布、一些新的裝潢以及與中國有關的老照片；但這些改變化都很低調，麥克唐納說，他們不希望餐廳的主題太過誇張。

庫佐指出，Cha Cha Tang也提供了一些熟悉的港式點心，例如飽滿的水晶蝦餃加上辣油，但它與「南華茶室」的相似處也僅止於此。

大份量的「主廚精選」是菜單的核心。主廚多倫·王（Doron Wong）是紐約幾家中餐廳的資深主廚，對管理廚房經驗豐富。庫佐說，他吃到的每道菜都是食材新鮮且廚藝精湛。

這裡的廣東燒鴨是饕客必點的菜，每隻110元，足夠三或四人份，也可點半隻（55元）。和北京烤鴨一樣，也搭配著薄餅、蔥和海鮮醬。但多倫·王表示，北京烤鴨強調將鴨子倒吊風乾、鴨皮薄脆；而廣東燒鴨則將鴨子用五香粉、甘草片與薑醃一晚，以增加風味。烹煮後，再以紅醋上色；鴨肉比北京烤鴨略肥且厚，「散發一種深沉、濃烈的燒臘味」。

庫佐說，他們一行四人吃得津津有味，不等將鴨肉用薄餅捲起來，就先把盤子裡的鴨肉吃光了。Cha Cha Tang每天會準備18隻鴨子，經常銷售一空。麥克唐納建議，顧客可提前打電話要求預留一隻。

其他菜單亮點包括XO醬炒飯，配上扇貝、蝦、龍蝦與香脆蒜頭。庫佐說，他也很欣賞葡式椰奶咖哩雞，而春捲則是他數十年來吃過最好吃的，餅皮酥脆、一點也不油膩。

華埠 麥當勞 中餐館

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