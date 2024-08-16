賣場的烤雞 溫度保持多熱才能安全下肚

食品安全專家建議，家禽肉類要加熱至華氏165度以上再食用才安全。(Pexels)

食品安全專家建議，家禽肉類要加熱至華氏165度以上再食用才安全。

健康文摘(Health Digest)雜誌報導，賣場的烤雞是很健康的飲食選擇。農業部 (USDA)數據顯示，不含皮的單塊雞胸肉含有33.6克蛋白質、341毫克鉀和295毫克磷，以及其他人體所需的維生素和營養。

食品安全顧問內爾肯(Jeff Nelken)告訴「福斯洛杉磯 第11台」(Fox 11 Los Angeles)，消費者不會想選購冷掉的烤雞，「觸碰表面時，必須感覺溫熱」。

究竟要多熱，才夠熱呢？農業部規定，可安全食用的家禽肉，必須加熱至華氏165度以上。

農業部將華氏40度到140度之間的食品溫度，定義為「危險區」；這是細菌滋生速度最快的溫度區間，微生物的數量在20分鐘內增加一倍。

福斯報導，若烤雞的溫度降至140度以下，煮熟的烤雞可能在四小時內對食用者構成健康威脅，進而讓食用者出現胃腸道不適、嘔吐、腹瀉、發燒和頭痛等食物中毒的症狀。

除了用手觸摸測試溫度的方法外，消費者還可透過商店的標籤來放心選購雞肉，這種標籤可顯示該雞肉已經放置多長時間，此舉使好市多 (Costco)獲得高度肯定。

商業內幕(Business Insider)報導，消費者樂見零售商不會讓雞肉在外置放逾兩小時，這跟食物壞掉的風險關係較小，而是為了保持食物的最佳風味。

另據農業部的肉類和家禽熱線(Meat and Poultry Hotline)專家表示，消費者買好烤雞返家後，也不該把雞肉放在桌面上超過兩小時。

在氣溫超過華氏90度的日子，必須在買好烤雞後一小時內，把雞肉放進冰箱。

此外，先分拆烤雞肉之後，再將碎肉冰進華氏40度的冰箱中，可確保快速冷卻的最佳效果。