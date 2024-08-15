南瓜不再代表秋天滋味？美國人現在更愛這一味

肉桂。(Pixabay)

根據最新研究，肉桂已取代南瓜，成為最受歡迎的秋季風味。

市調機構Talker Research受食品業者Post Honey Bunches of Oats委託進行調查，顯示美國人渴望秋季口味更多樣化。

研究發現，58%受訪者認為有些更棒的秋季風味被低估了，最重要的是，45%受訪者承認，他們已對隨處可見的南瓜香料感到厭倦。

肉桂成為新寵，39%受訪者將肉桂列為秋季首選風味。

鹹焦糖和蘋果糖緊隨其後，分別受到37%、36%受訪者青睞，投票 給南瓜香料的受訪者只占32% ，受歡迎程度退居第四。

第五名是楓糖和棉花糖，各有28%受訪者支持；其次是山核桃 26%、烤棉花糖24%。

排名墊底的是甘藷20%和蔓越莓19%。

Post Honey Bunches of Oats資深品牌經理克勞福德(Erin Crawford)表示，根據調查，千禧世代受訪者中，52% 對南瓜香料厭倦，60% 認為另有更好的風味。

該調查強調世代差異，千禧世代比X世代更會針對秋季風味激烈爭論。

不論人們對秋季風味的偏好發生什麼樣變化，在美國，秋天依舊是許多人喜愛的季節。

研究發現，34%受訪者認為秋天是他們最喜歡的季節，75% 受訪者希望全年都能享受秋季天氣。

但無論喜不喜歡，南瓜香料仍無處不在。

最近一項研究發現，網路零售商亞馬遜 (Amazon)在網站出售13萬8000款南瓜香料產品，涵蓋穀物、狗糧、啤酒等。萬聖節雜貨市場總價值達8.83億元。