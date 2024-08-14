出外用餐避免踩到雷 美食家傳授簡單幾招

選擇出外用餐卻擔心踩到雷？美食評論家湯姆·賽特塞瑪透露了一些訣竅。(Pexels)

選擇出外用餐、享受一頓美食，卻擔心踩到雷嗎？美食評論家湯姆·賽特塞瑪（Tom Sietsema）透露了一些訣竅，有些甚至在未進入餐廳前便可一窺端倪。賽特塞瑪因其「美國十大最佳美食城市」系列在2015年獲得詹姆斯·比爾德基金會（James Beard Foundation）頒發獎項，他近日在華盛頓郵報 （Washington Post）撰文分享了鑑別美食地點的幾個簡單的方法：

1. 停車場車輛的車牌與類型

賽特塞瑪說，最萬無一失的方法就是查看停在門外的汽車。如果多數車都掛著州內的車牌，說明這家餐廳很受當地人歡迎，這通常是餐廳好吃的最佳保證。

反之，如果門外有很多外地車輛，表示這家餐廳過路客太多，可能是個「遊客陷阱」。此外，如果停車場既有昂貴也有普通的車，就進一步證明這是一家好餐廳。

2. 菜單規模

並不是每家餐廳都有停車場，因此賽特塞瑪還建議查看外面是否擺放了大本的菜單。他表示，若菜單上有大量錯別字、驚嘆號或指出某道菜是「完美烹煮」 的餐廳，可能不那麼可靠。他建議不要選那些囊括世界各地美食的餐廳，通常菜單選擇越少、越專注於某種料理，說明食物越好吃。

3. 餐廳散發的香氣

如果前兩項都過關，賽特塞瑪建議聞一聞周遭的空氣。他說，牛排館應該有牛肉的味道，義大利 餐廳應該散發大蒜的香味，韓國餐廳應該有辣椒味；若沒有任何味道，或更糟糕的是有漂白水味，都是餐廳不值得光顧的警訊。

4. 第一印象

打電話訂位時，若員工態度粗魯，極可能現場也不會有好的服務。賽特塞瑪也指出，若餐廳沒有在網站列出價格或還在宣傳已過去的節假日，可看出經營上有所缺失。此外，若門外有服務生拿著菜單企圖吸引顧客入內，他說，一家有格調的餐廳不需玩這些小把戲。

5. 快樂的服務生與忙碌的廚房

如果走進餐廳就看到一群快樂的服務生和忙碌的廚房，這是個好預兆。賽特塞瑪說，餐廳裡最好有看起來很開心、以在此工作為榮的服務生和一些願意候位的客人；繁忙的櫃台與高翻桌率，就是美味餐廳的象徵。

6. 清潔度

最後但並非最不重要的一點是，餐廳的清潔度，尤其是桌面、地板與廚師的服裝。