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在家自製叉燒不難 大廚：掌握這一關鍵

編譯周芳苑／即時報導
美味的極品佳肴叉燒看似複雜，其實可以在家自己烹製。(報系資料圖)
美味的極品佳肴叉燒看似複雜，其實可以在家自己烹製。(報系資料圖)

叉燒是中國烤豬肉，肉片的傳統深紅色澤、附著在每片肉上幾乎融化的脂肪、或者被包裹在上面的粘稠甜焦糖醬都讓叉燒成了真正令人難忘的菜餚，是點心盛宴的要角；如此美味的極品佳肴看似複雜，其實可以在家自己烹製，只要遵循「確保烤夠熱」這個關鍵步驟，就可輕鬆完成。

加州舊金山餐廳 「馬馬虎虎(Mamahuhu)」的研發經理陳先生(Derek Chan)針對在家烹調叉燒提出建議，他說，燒烤溫度夠高是一大關鍵，假如沒有在夠高的溫度下烤豬肉，必將缺乏美味叉燒特有的兩端酥脆燒焦美味；烹飪豬肉最忌肉質變乾，尤其是豬肩肉這樣的厚肉，因此，許多廚師經常降低烹煮溫度以便鎖住水分，但是，製作叉燒肉時不可以採用這種方法，相對的，必須讓醬汁在肉上產生焦糖效果，保有高溫是一大關鍵。

陳先生具體說明烹煮叉燒的方法。

首先將烤箱預熱至華氏 450 度，在底架上放一盤水，以便承接豬肉滴下的黏稠醬汁，也可省去大量的清理工作、有助於保持豬肉濕潤。將豬肉放在頂架烤 20 分鐘，之後降溫至華氏350 度，再煮 10 分鐘，完成後將豬肉靜置、切成薄片，與自己喜歡的配菜一起食用，美味加倍。

遵循正確步驟烹飪後，豬肉很嫩，末端酥脆，再加上紅醬，味道非常甜美。配菜也扮演重要角色，最好與簡單而鮮亮蔬菜搭配，炒白菜便是叉燒的最佳搭檔，多數超市都可找到白菜，假如實在買不到白菜，也可以用快速煎製中國青豆取代，此外，可將青蔥切成薄片，在食用前撒在豬肉上，這麼做會讓每一口都充滿新鮮感。

加州 舊金山 高溫

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