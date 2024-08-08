不想飯後狂跑廁所 沙拉吧避開這些食物

示意圖。Photo by Dan Gold on Unsplash

自助沙拉吧有滿滿的生菜和精瘦蛋白質(lean protein)，可以拼湊出富含營養、低卡路里的餐點，唯一的問題是，沙拉吧如同自助餐，經常是細菌的孳生地，可能與食物中毒相關，但不需要過度擔憂，食品安全專家表示還是能經常取用沙拉吧食物而不生病，但應注意避免吃某些食物。

Microbac Laboratorie食品檢測 專家克雷格(Trevor Craig)指出，沙拉吧裡最需要注意的通常是高蛋白食物，如肉類、乳製品和蛋，「這類食物通常有非常中性的pH值和高水分，所以暴露時會迅速孳生細菌。」

在非肉類食品方面，克雷格表示他總是避開芽類，因為芽類的理想生長環境非常溫暖，使其成為某些細菌的繁殖地，這些細菌可能導致沙門氏桿菌(Salmonella)或大腸桿菌感染等食源性疾病。

食品科學家夸克勒(Bryan Quoc Le)表示贊同，他指出，肉類、禽肉、乳製品和蛋製品更有可能帶有可導致食物中毒的微生物，因為這些食品在加工過程中更有可能接觸到病原體，與動物性產品接觸的食品也更有可能帶有可造成食源性疾病的病原體。

某些做法讓人更有可能吃到受汙染的食物，夸克勒指出，動物性產品，尤其是乳製品和肉類應該存放於低溫 環境，確保在常溫下放置的時間不超過兩小時。

動物性產品也應該明確與其他成分分開，尤其是蔬菜和生菜，員工應該戴一次性手套，確保食材不交叉污染。

克雷格說：「即使很忙，餐廳也應該定期清掃，在補貨時，應該將較舊的食品放在新的食品上，拿起的每樣食品都應該有各自的器具，員工應該戴手套並定期更換。食物也應該分開，將肉類、蔬菜和乳製品分類。」

他補充說，冷食應該是冷的，熱食應該是熱的，如果不是這樣，可能表示品質管控有問題。

當然，只是用眼睛觀察並不能總是準確地瞭解自助沙拉吧和沙拉餐廳遵循的安全措施，所以若不確定可以詢問店家，如果有遵循適當的食品安全措施，員工也許會更樂意與你分享。