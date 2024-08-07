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金卡戴珊前主廚的廚房 永遠少不了這些食材

編譯俞仲慈／即時報導
女藝人金卡戴珊(Kim Kardashian)。美聯社
女藝人金卡戴珊(Kim Kardashian)。美聯社

曾經擔任電視女藝人金卡戴珊(Kim Kardashian)家族私人廚師的漢德森(Jesse Henderson)根據多年經驗，列出一般民眾家中必備食材，有助於提升廚藝。

根據每日郵報(Daily Mail)報導，漢德森於2021年至2022年間，獲聘為卡戴珊家族私人廚師，負責為塑身服裝品牌SKIMS老闆金卡戴珊，以及其同母異父妹妹、26歲的電視真人秀女藝人凱莉詹納(Kylie Jenner)打理三餐。

這位名廚之前分享過自己親眼看到金卡戴珊狼吞虎嚥用餐的模樣，如今則公開個人的廚藝秘方，協助新手輕鬆在家烹調美食。

漢德森受訪時表示，一般家庭食物儲藏櫃一定要有檸檬，因為無論烹調哪種餐點，檸檬的作用就像調味料「鹽」：「你可以在任何料理加入檸檬皮，就像鹽一樣，檸檬也是增添風味的調味料。 」並透露每次採買食材，必買檸檬以備不時之需。

另外「好醋」(good vinegar)對於提升食物美味「至關重要」，漢德森表示：「應根據自己喜歡偏不甜或偏甜來選擇醋的味道，但手邊應該永遠有一瓶自己最喜歡的醋。」

漢德森強調：「每次去賣場採購，一定要備妥烹調美食的清單，包括藜麥、白米等任何自己喜歡的穀物，還有蔬菜、蛋白質等。」 其中重中之重就是「好調味醬」(good sauce)：「最重要的就是調味醬，我總是告訴大家，一定要找到好的調味醬。」 

雖然漢德森對雇主的口味瞭若指掌，但每當一天工作結束，也覺得自己需要一位「私人廚師」：「我有時候會半開玩笑說，我需要私人廚師，因為如果我不需幫雇主煮飯時，就會經常外出。」並強調：「我花20小時幫別人煮飯並為他們創造一種難能可貴的經驗。」 

然而漢德森自己待在家沒事幹，也會親自下廚犒賞自己：「如果在家，我會幫自己煮一頓美食，可能是牛排大餐或其他令人享受的美食。」

提到煎牛排，漢德森也不藏私：「推薦大家用酪梨油來煎牛排，因為酪梨油可以呈現絕佳的焦糖效果，牛排最好用鑄鐵鍋來煎，直到冒煙即可。」

漢德森於2022年出現在卡戴珊真人秀節目，並追隨前老闆的腳步推出個人一系列即興烹飪節目。

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