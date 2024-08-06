蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋。Image by SHGxMaster from Pixabay

多年來，雞蛋 既被視為是完美食品，也是增加心臟病 的危險敵人。儘管科學已證實吃雞蛋是健康的，但吃多了還是會有問題；但究竟每天吃多少雞蛋算太多？

健康飲食網站Eat This, Not That!報導，每顆雞蛋含有6克蛋白質、大量的單元不飽和脂肪、促進大腦發育的膽鹼，以及保護眼睛健康的葉黃素與玉米黃素；它既不含糖，鈉含量也很低。可知雞蛋並非不健康，但吃太多可能會為罹患某些疾病者帶來危險，例如有心血管疾病 或糖尿病風險的人便需要限制雞蛋的食用量。

吃多少雞蛋算「過量」？

美國心臟協會建議每天以一份雞蛋為限，一份雞蛋指的是一個雞蛋或兩個蛋白；但僅用一個雞蛋，很難做出令人滿意的歐姆蛋。與其每天只吃一顆蛋，不如看看一周的雞蛋總攝取量，根據妙佑醫療國際機構（Mayo Clinic）的說法，多數健康民眾每周最多可吃七顆雞蛋而不會影響心臟健康。

每天吃太多雞蛋會有以下5個副作用：

1. 攝取過多膽固醇：雞蛋富含膽固醇，佔「美國人膳食指南」（Dietary Guidelines for Americans）先前建議的每日攝取量的60%以上；若加上其他食物，每天吃多個雞蛋很快便會超過建議攝取量。

2. 增加罹患心臟病風險：一項針對50萬中國成年人的研究顯示，每天吃一顆蛋可降低患心血管疾病的機率，但每天早上大吃三、四個蛋便另當別論。2019年的一項研究指出，每天攝取超過300毫克膽固醇會使罹患心血管疾病的風險增加17%、死亡風險增加18%。

3. 可能會發胖：如果每天與雞蛋搭配的早餐是油膩的香腸、薯餅、含糖煎餅、加了奶油的咖啡，會發現體重直線上升。可在雞蛋中加入更多蔬菜，或改用酪梨油、橄欖油等來烹煮。

4. 增加罹患糖尿病風險：「糖尿病護理」（Diabetes Care）期刊2009年的一項研究發現，每周吃7個以上雞蛋的人患2型糖尿病的風險高於吃較少者。儘管如此，其他研究發現，適量雞蛋可改善糖尿病前期與2型糖尿病患者的血糖控制及胰島素阻抗。

5. 吃下更多不健康食物：用奶油來煎蛋，或將蛋與培根、火腿等高脂肪、高鈉的加工肉類一起食用，會在不知不覺中攝取過多飽和脂肪、鈉與熱量，提高了患心血管疾病的風險。