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印度香米口感特別 網友稱好處多：最適合這類人吃

世界新聞網／輯
網友討論印度香米。（取材自小紅書）
網友討論印度香米。（取材自小紅書）

印度香米形狀偏長，也稱印度長米，是一種大米，以其細膩和極佳的香氣而聞名。主要種植於印度和巴基斯坦。內行網友表示，印度香米升糖低，很適合糖尿病患者食用，用長米製作的中東印度料理也非常美味。

一名網友在小紅書貼出一則影片，影片中電鍋內的米飯形狀細長，與一般常見的米粒不同，他好奇，「這是什麼米呀？有幾個人吃過這種長粒米？」

有內行人解釋，「basmati米，雖然不如圓米口感好，但是升糖低，很適合糖屎病人吃，而且中東印度等地用這個做的香飯超級好吃」，還有人補充「這米很好的，吃兩碗飯才等於你普通米的一碗飯」。

還有人表示「這個超好吃又健康」、「巴基斯坦進口長粒米，買過一次。」、「這米有種飯縮力」、「我買回來做咖哩飯和抓飯的，很好吃」、「就想買這種米，一直都吃的那種橢圓形的短粒米，感覺好難吃，還容易發胖，就想買這種絲苗米，希望以後大量種植，種不了就大量引進」。

但有人留言「吃過這種顆粒很長的不好吃」、「那口感一言難盡啊」、「印度吃這個米，超級難吃，不管做米飯還是粥，難以下嚥」、「口感是鬆軟的，沒有糯嘰嘰的感覺，好像在乾吃蜜粉」、「這真的實在不好吃，我整袋送人了，懷念東北米」、「這米怎麼說呢！在沙烏地阿拉伯吃了兩個月，沒有我們的米香」、「超難吃像斷了的細米粉而且又澀又散」、「我買了一包到現在只吃了第一頓」。

印度 小紅書

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