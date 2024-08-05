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想嘗美式義大利餐但食量小？橄欖園特價午餐值得一試

編譯周靜芝 / 即時報導
想品嘗美式義大利料理時，橄欖園（Olive Garden）是許多人心目中首選。路透
想品嘗美式義大利料理時，橄欖園（Olive Garden）是許多人心目中首選。路透

想品嘗美式義大利料理時，橄欖園（Olive Garden）是許多人心目中首選。除了經典的義大利麵，這家連鎖餐廳還以提供大份量餐點而聞名，從焗烤雞排到義大利肉醬麵應有盡有。橄欖園菜餚份量之大，讓許多顧客最後都要打包帶回家，雖然它們很受歡迎，但現在橄欖園推出了Lunch-Sized Favorites特價午餐，項目、內容不變，但讓食量小的顧客可享受份量較少、價格較低的餐點。

美食網站Daily Meal報導，以肉醬千層麵（lasagna classico）為例，在這份菜單上的價格為11.49元，而在晚餐時段，同樣的餐點價格是18.29元；即使中午的餐點比晚餐的份量要少，但份量仍足，不用擔心吃不飽。唯一的缺點是，橄欖園的特價午餐有限定時段，顧客只能在周間上午11點至下午3點上門，才能享受這項優惠。

隨著餐廳的消費水漲船高，許多人在計畫前往用餐前，必須仔細掂掂口袋裡的預算。橄欖園的粉絲若想知道特價午餐與晚餐份量的具體差異，可從橄欖園官網提供的菜餚營養清單上找到答案。

Daily Meal指出，雖然這份營養清單中沒有列出確切的份量，但可透過每道菜的總卡路里來推算，因為午、晚餐的菜餚配料是一樣的，卡路里的變化全因份量而定；因此從經典千層麵晚餐為940卡、而午餐僅500卡，可知午餐比晚餐的份量少了近50%，差異十分明顯。

如果想節省外出用餐的花費，但又胃口大開，這種情況下，最好點份午餐版吃到飽的湯、沙拉與麵包棒，價格僅9.49元，供應的湯包括義大利雜菜湯（minestrone）、義麵豆子湯（pasta e fagioli）、雞肉馬鈴薯麵疙瘩湯（chicken and gnocchi）、托斯卡納濃湯（zuppa Toscana）與義大利婚禮湯（Italian wedding soup）。但若未搭配特價午餐，這份吃到飽套餐的價格為11.49元。

義大利 預算

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