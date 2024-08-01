塔可鐘AI接單更正確快速 年底擴大至數百家分店

連鎖快餐店「塔可鐘」得來速點餐自從採用AI人工智慧以來，快速又正確，預定年底擴大至數百家分店。(美聯社)

快餐連鎖店塔可鐘(Taco Bell)得來速點餐自從採用AI 人工智慧以來，快速又正確，預定年底擴大至數百家分店，也放眼全球市場。

塔可鐘母公司「百勝餐飲集團」(Yum Brands)7月31日宣布擴大採用AI接單，和溫蒂、白色城堡(White Castle)等競爭對手一樣，用聲控AI擴展業務，且規模猶有過之。

科技公司聲稱，聲控人工智能可加速業務處理流程、提升銷售量，餐飲業卻不敢放手大量採用，先要看看，員工和客戶是否可以接受，甚至喜歡AI服務。

麥當勞6月停止試用和IBM合作研發的「自動點餐AI服務員」，計畫換家廠商提供更理想的AI接單系統。

「百勝集團」試用聲控AI點餐技術的步調就快多了，塔可鐘主管5月就宣布加州 30家分店加入試用行列，目前全美國有100多家塔可鐘餐廳已經在使用。美國境內的塔可鐘餐廳，2023年底就有將近7700家。

「百勝集團」指出，得來速AI接單不但準確度高，減少客人等候的時間，還能降低員工的工作負荷，對母公司和各分店業主，都提高了獲利率。創新長勞倫斯‧金(Lawrence Kim)說，得來速聲控AI接單經過兩年的測試與微調，「我們對它能夠把作業流程最佳化、提升顧客滿意度的效率，感到很有信心。」

「百勝集團」旗下的肯塔基炸雞快餐廳，在澳洲 也有五家的得來速車道，已經在試用聲控AI點餐技術。

「百勝集團」預定8月6日公布今年第二季的財報。