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不再盼客人流連忘返 星巴克變外賣店

編譯尤寶琪／即時報導
曾經以打造讓人感到舒適的「第三空間」為主要店格，歡迎民眾在此碰面、聚會、聊天的星巴克要轉型，聚焦外賣業務。路透
曾經以打造讓人感到舒適的「第三空間」為主要店格，歡迎民眾在此碰面、聚會、聊天的星巴克要轉型，聚焦外賣業務。路透

曾經以打造讓人感到舒適的「第三空間」為主要店格，歡迎民眾在此碰面、聚會、聊天的星巴克要轉型，聚焦外賣業務。面對行動點餐、得來速、華爾街要求，甚至是新冠肺炎以及菜單改變等因素的影響下，星巴克發現越來越難去維持舒適「第三空間」的營運模式和氛圍。

星巴克在美國約9500家自營門市的銷售中，行動點餐和得來速訂單占銷售額的70%以上；有些商店將舒適的椅子換成了難坐的硬木凳子；同時，星巴克也開始設立沒有座位區的純外賣店，而咖啡師的手寫名字也被機器印製給取代。

星巴克業務模式的改變，其實是因應消費者購物趨勢；星巴克其實一開始，並不喜歡從內用轉型外帶的想法；但當星巴克發現，許多顧客更喜歡，在上班途中透過得來速買杯咖啡的便利性後，開始慢慢接受這想法；2005年，星巴克7300家門市中，有15%是得來速店；同年，首次出現有過半的新開張星巴克，都是得來速店；如今，70%的星巴克門市都提供得來速服務。

手機App行動點餐，更是讓星巴克轉型外帶業務的另一個重大舉措。星巴克在2014年推出了行動點餐App；而新冠肺炎疫情爆發，導致店家被迫關閉內用區，助長星巴克轉型的同時，也進一步助長了行動點餐的成長，讓行動點餐的比率從2020年初的17%，躍升至2021年的26%。

另外，星巴克的菜單從咖啡，轉聚焦於冰茶、咖啡、能量引和檸檬汁等飲料，也影響了該公司的轉型；尤其是在夏天，星巴克菜單上幾乎80%的飲料都是冷飲，減少了顧客在有空調店內逗留的時間。

星巴克的轉型同時也是為了滿足華爾街的要求。星巴克發現，可透過經營得來速和外帶業務來降低勞動成本，同時增加訂單量；同時，星巴克也不想因為自家的「第三空間」營運模式，而成為包括遊民或精神狀況異常者等所有人的公共廁所和浴室。星巴克出於安全考量，因此關閉了一些商店並限制洗手間的使用。

星巴克 咖啡 華爾街

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