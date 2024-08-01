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最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

編譯周靜芝 / 即時報導
香草冰淇淋。Image by Tasty Lens from Pixabay
香草冰淇淋。Image by Tasty Lens from Pixabay

香草冰淇淋可說是琳瑯滿目冰淇淋口味中的經典，但哪個品牌的香草冰淇淋是對美食最為講究的廚師們心目中的「東方不敗」呢？

家居生活網站Apartment Therapy報導，赫斯特（Emma Hearst）是位廚師、作家，也是一家農場與商店的創辦人。她表示，人們不應該忽略高品質的香草冰淇淋，雖然它常被視為是聊備一格的基本款；在她看來，它是所有冰淇淋中最好用的，既像空白畫布、可揮灑出無限可能，也能融化為醬汁。赫斯特的農場商店裡有一款來自紐約伍德斯托克（Woodstock）的手工冰淇淋，但提到超市裡的經典香草冰淇淋，她說，她總是選擇哈根達斯（Häagen-Dazs）。

麵包師以及即將出版新書「Breaking Bao」的克拉里絲·林（Clarice Lam）也同意赫斯特的看法。她說，她喜歡哈根達斯香草冰淇淋，因為它絲滑濃稠的程度就像奶油一般，還有布滿其中的香草顆粒。克拉里絲喜歡在酥脆的比利時列日鬆餅（liège waffles）上加一勺香草冰淇淋，再淋上適量的熱軟糖醬。

克拉里絲說，鬆餅與軟糖醬的熱融化了冰淇淋的外層，外熱內冷之間有一種令人愉悅的口感與溫度反差，讓人一口接一口欲罷不能。

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