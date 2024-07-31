做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

櫛瓜。Photo by Filipp Romanovski on Unsplash

櫛瓜不是華人習慣食用的蔬菜，煮出來的口感也很容易生硬、太濕或軟爛；但櫛瓜營養豐富，被譽為「減肥聖品」，仍值得放入菜籃中。三位種植櫛瓜的農民都表示，有許多烹飪的好方法，只要記住一件事即可。

高溫 是關鍵

食譜 網站Simply Recipes報導，康乃狄克州農場主人霍藍（Patrick Horan）指出，所有高溫的炒、烘焙與燒烤，都是料理櫛瓜的最好方式；他喜歡在烤架上或平底鍋中加些油或奶油，以高溫快速烹煮。霍藍說，橄欖油、鹽與胡椒粉簡單調味，就能讓櫛瓜美味出眾。

印第安納州的農場經理史考特（Jenna Cox Scott）表示，高溫是關鍵。她最喜歡的烹飪方式是在烤架上或用煎鍋以大火高溫快煮，鎖住櫛瓜的水分與風味。

她說，適量的油有助達到高溫快煮效果，並避免黏鍋；此外，不要太早攪動或翻面，像煎牛排一樣，當煎好並準備翻面時，便可從鍋中取出。

北卡羅來納州 經營家庭農場的羅伯森（April Robertson）說，她覺得櫛瓜不論煎、烘焙、燒烤或燉，「怎麼煮都好吃」。

羅伯森最喜歡的方法是在熱烤箱中烘烤（最佳溫度為450°F）。她會將櫛瓜切片，加入少許奶油、鹽、胡椒粉、調味料與帕馬森起司，放進預熱的烤箱烤至變軟。她說，如果不喜歡櫛瓜的味道，可多加些香料增加風味。

霍藍與史考特都表示，唯一要避免的就是水煮。史考特說，她將櫛瓜水煮的唯一原因是，要將它冷凍起來長期保存；她的菜園有許多櫛瓜，快速水煮與冷凍有助於長期存放。

烹飪小技巧

羅伯森說，為達到最佳效果，無論用何種烹飪方式，櫛瓜都不能去皮；注意不要煮得太熟，否則會變成糊狀。

此外，將櫛瓜切成相同大小，就能以同等速度煮熟。史考特說，如果等大塊櫛瓜煮熟，那麼小塊的就會過熟、碎裂，變成不討喜的糊狀口感。

挑選櫛瓜時，大小也很重要。羅伯森指出，最好是沒有布滿種子的小櫛瓜；她會選小而嫩的，「個頭越大，種子就越大」。霍藍說，他會挑約六至八英吋長的櫛瓜，摸起來要結實；但個頭大的，也可放進烤箱，或做成櫛瓜煎餅、麵包。