保護腸道健康 營養師說這種花草茶最好

花草茶。Image by sjw from Pixabay

許多花草茶對腸道健康有益，例如薄荷、甘菊與茴香等，但薑茶是其中最好的。健康飲食網站Eating Well報導，薑茶由薑根所製成，對多種健康問題具有頗受歡迎的自然療效；它結合了消炎、抗氧化與助消化等特質，在緩解各種消化問題上特別有效。

緩解惡心症狀

營養師歐洛茲科（Crystal Orozco）表示，薑茶很適合消化不良時飲用，尤其是經常胃痛、腹脹和惡心的人；它能阻斷腸道中觸發嘔吐反應的血清素受體，舒緩惡心症狀。她說，薑所含的薑酚（gingerol）等天然化合物，可以緩解惡心，能讓人感覺更舒服。她一直有腸道健康的煩惱，薑茶是她常用的妙方之一；她也推薦在薑茶中加入檸檬與蜂蜜，有助緩解胃痛與不適。

減輕消化不良

薑被公認對胃腸健康具有療效，尤其是在胃食道逆流（GERD）與消化不良等疾病上。研究顯示，薑有助減少胃酸分泌，能減輕胃食道逆流的症狀；此外，薑還能讓胃腸道肌肉放鬆，緩解消化不良引起的痙攣、腹脹與不適。

降低便秘風險

值得注意的是，薑還被證實能加速「胃排空」，即食物從胃到小腸的移動，透過加速此一過程，有助於減少食物在胃中停留的時間，便能降低便秘以及惡心、胃灼熱等其他消化道不適的風險。

減緩發炎反應

慢性發炎是身體對環境毒素、生活方式、壓力等的一種長期、持續的反應，隨著時間增加，會損害消化道、增加罹患發炎性腸道疾病（IBD）或腸漏症等疾病風險。營養師墨菲（Keelin Murphy）指出，薑所含的生物活性成分薑酚，為強力的抗氧化劑，有助減輕腸道發炎，舒緩腸道內壁的刺激與腫脹，避免進一步造成損傷。墨菲建議，運動員多喝薑茶，可減緩運動引發的腸道問題。