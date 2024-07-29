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這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

世界新聞網╱即時報導
示意圖。(取自123)
示意圖。(取自123)

這款咖啡不要喝！馬來西亞醫師哈米迪（Dr. Ahmad Zahid Hamidi）在社群示警，名為「宋谷咖啡」（Kopi Songkok）的即溶咖啡，因含有昔多芬（Sildenafil），如果攝取過量，會出現頭疼、作嘔、腹瀉等6個症狀，嚴重更可能會中風甚至死亡。

經常在X（原推特）分享醫藥訊息的哈米迪表示，許多馬來西亞人會飲用「宋谷咖啡（Kopi Songkok）」，其中含有處方藥成分「昔多芬」，會導致血管擴張進而引發血壓急劇下降，如果沒攝取適當劑量，會出現副作用，例如頭疼、作嘔、腹瀉、肌肉疼痛、心跳加速、中風，最嚴重甚至可能導致死亡。

哈米迪強調，馬國衛生部門已禁止販售宋谷咖啡，且該款咖啡100％有毒，然而目前仍有非法銷售管道；他也驚訝有許多馬來西亞人還在飲用宋谷咖啡，並再次示警千萬不要喝宋谷咖啡，如出現相關症狀要盡快就醫。

根據台灣衛福部資料，昔多芬又譯為「西地那非」，除會造成低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊等副作用，還可能和某些藥物產生交互作用，令血壓降到危險水平。新加坡健康科學局（Health Science Authority，HSA）過去也示警，Kopi Jantan Ali Macca、Kopi Panggung Al-Ambiak 天然草藥咖啡，因含有昔多芬、他達拉非（Tadalafil）等用於治療性功能障礙的藥物，已下架並要求民眾切勿購買。

咖啡 中風 新加坡

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