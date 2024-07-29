年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

葡萄柚。Image by Jon Pauling from Pixabay

網路媒體BuzzFeed採訪了幾位營養師，他們一致認同，隨著年齡增長，需謹慎食用一種食物：葡萄柚。若對此說法大感意外，一點也不奇怪，因為眾所周知葡萄柚富含維生素C，對健康有益；一般情況下這沒有錯，但是對服藥控制健康的人來說，它會對藥效產生不良影響。

健康網站Nourish的營養師莎拉·霍瑪契（Sarah Hormachea）表示，大家都知道葡萄柚與葡萄柚汁會干擾降低膽固醇的他汀類藥物（statins）。她指出，葡萄柚中一種名為呋喃香豆素（furanocoumarins）的化合物會抑制肝臟中用來代謝他汀類藥物的酶。

霍瑪契說，攝取多少葡萄柚才會對健康造成危害，因多種因素而異，如果可能應隨時向醫生諮詢個人的安全攝取量；但通常一整顆葡萄柚或一杯葡萄柚汁就足以對某些類型藥物產生不良反應。

營養師瑪麗亞·艾默里克（Maria Emerick）也表示，葡萄柚還會與品牌名稱通常為可邁丁（Coumadin）的抗凝血藥華法林（warfarin）產生不良反應，導致體內藥物濃度升高，增加副作用或中毒的風險。

葡萄柚可能與之產生不良反應的幾種藥物並非只有他汀類藥物與抗凝血藥。研究顯示，葡萄柚還可能對某些降壓、心律調節藥物以及某些改善情緒藥物（常見的抗憂鬱藥物除外）等產生影響。

但需要警惕的不僅是葡萄柚，含豐富維生素K、被認為對健康有益的羽衣甘藍、菠菜和寬葉羽衣甘藍等，如果在服用某些藥物時攝取過多，也可能帶來危險。

艾默里克說，富含維生素K的食物會影響華法林等抗凝血藥的療效，是因為維生素K有助血液凝固，會抵消華法林稀釋血液的作用。服用華法林者需控制每日維生素K的攝取量，並同樣管控其他飲食。不過多數醫生不鼓勵完全避開維生素K。