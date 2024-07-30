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一吃就被驚艷 他分享「牛肉沫馬鈴薯湯」食譜簡單快速

世界新聞網／輯
網友分享簡單料理的食譜。（取材自小紅書@辣妹(^^)減脂餐）
網友分享簡單料理的食譜。（取材自小紅書@辣妹(^^)減脂餐）

現代人生活忙碌，因此簡單料理受到許多人的歡迎。有網友分享「牛肉沫馬鈴薯湯」清爽解膩又美味，做法也相當簡單，有人跟著食譜製作也大讚好吃，「救了本留學生一命」。

一名網友在小紅書貼文，他表示，某次在親戚家吃到牛肉沫馬鈴薯湯，相當驚艷，他直呼，「這個牛肉沫馬鈴薯湯巨好喝！清爽解膩、馬鈴薯煮到糯的巨香，炒過的牛肉沫焦香入味巨鮮美！你們快去試試，做法簡單」。

該網友分享食譜，將油熱下蒜沫炒香，倒入牛肉沫炒熟，接著倒入馬鈴薯翻炒兩分鐘，加水淹過馬鈴薯，蓋上鍋蓋悶煮十分鐘，最後加入適量鹽、胡椒粉、撒上蔥花，即可出鍋。

其他人則留言「我感覺這才是減脂餐裡邊最家常的了」、「從來沒有吃過馬鈴薯湯！只吃過麻辣燙裡的馬鈴薯片，再有就是馬鈴薯絲，馬鈴薯炒肉，馬鈴薯泥，炸薯條，但是沒有想過專門拿馬鈴薯燉湯」、「新馬鈴薯煲湯超好喝，一定要是新鮮的小馬鈴薯」、「看起來好好吃，感謝分享」。

還有人說「救了本留子一命」、「看著食慾滿滿」、「材料好找，程序簡單」、「馬鈴薯怎麼做都吃不膩」、「就是，這才是家常減脂餐，適合平常人的，簡單快速」、「小時候常吃的菜，只不過放的是豬肉沫」、「把蔥換成韭菜，湯更甜你試試」、「感覺馬鈴薯怎麼燒都好吃」。

食譜 小紅書 留學生

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