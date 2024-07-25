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麥當勞推出夏日新餐點 奇巧巧克力香蕉船冰炫風

編譯莊瑞萌／即時報導
即日起，麥當勞(McDonald's)推出「奇巧巧克力香蕉船冰旋風」(Kit Kat Banana Split)一解夏日酷暑。路透
即日起，麥當勞(McDonald's)推出「奇巧巧克力香蕉船冰旋風」(Kit Kat Banana Split)一解夏日酷暑。路透

即日起，麥當勞(McDonald's)推出「奇巧巧克力香蕉船冰旋風」(Kit Kat Banana Split)一解夏日酷暑，另外還有與日本動畫聯名的雞塊大蒜醬。

最新的冰旋風口味「奇巧巧克力香蕉船」從7月10日起已開始在全美麥當勞餐廳供應。麥當勞指出，該款甜點是以香草軟雪糕混合香蕉與草莓塊，再加上巧克力口感酥脆的「奇巧」(Kit Kat)餅乾片製作而成。另外，麥當勞也與動畫合作，首度推出限時大蒜醬，但僅限透過手機應用程式(App)點購。這款全新特級蒜香醬靈感來自日本麥當勞的黑蒜醬，「具有蒜香與醬油的風味，藉由一絲絲的酸甜味平衡口感。」新包裝搭配八款獨特的醬蓋設計，主題是熱門動畫系列「咒術迴戰」（Jujutsu Kaisen）中粉絲最愛的角色。顧客透過麥當勞App購買任何麥克雞塊，便可免費獲得該醬料。

另外，在2022年推出的「四盎司煙燻BLT牛肉起司堡」(Smoky BLT Quarter Pounder with Cheese)以及份量加倍的「雙層四盎司煙燻BLT牛肉堡」(Smoky BLT Double Quarter Pounder with Cheese)也將限時回歸麥當勞菜單上。該系列漢堡採用100%純牛肉製作，夾有兩片美式乳酪、三條半的厚切蘋果木煙燻培根、新鮮羅馬番茄、碎生菜並塗上特製的煙燻BLT醬，最後再夾上烤芝麻麵包。

麥當勞 日本 App

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