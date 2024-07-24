不用油膩美乃滋 加這食材使雞肉沙拉健康又美味

示意圖。Image by Valeria Boltneva from Pexels

喜歡沙拉，卻不喜歡油膩膩的美乃滋嗎？食譜 網站Simply Recipes撰稿人莫莉·亞當斯 （Molly Adams）表示，多年來她一直用希臘優格取代美乃滋做雞肉沙拉，雖然味道還不錯，但稱不上正統或特別美味。直到最近，她看到該網站創辦人伊莉斯·鮑爾 （Elise Bauer）的酪梨雞肉沙拉食譜，才發現「真是長知識了」。

亞當斯說，她從沒想過要在雞肉沙拉中加入口感如奶油般地酪梨，但事實證明，它是完美的黏合劑，能像美乃滋或優格一樣將雞肉等食材拌在一起。酪梨口感柔滑、濃郁，能與不同風味食物搭配，最重要的是，「它不是美乃滋」。

亞當斯分享了她比照伊莉斯的食譜所做的雞肉沙拉，但她表示，沒有添加那麼多的材料，因為她更喜歡味道單純點的沙拉。

首先，她將酪梨搗碎，加入柳橙汁與鹽，製成酪梨醬；接著加入少許墨西哥辣椒丁、雞肉塊、橄欖油和蔥花，撒一把鹽與胡椒粉並快速攪拌。亞當斯說，一道她所做過最健康、美味的雞肉沙拉便大功告成。

亞當斯將雞肉沙拉搭配烤過的多穀物麵包和鮮脆的生菜，但她說，由於沙拉本身就相當可口，也可單獨吃，或配上玉米片。

亞當斯非常滿意這個「升級」後的醬料為雞肉沙拉所增添的新鮮口感，她說，這是美乃滋或優格無法做到的；它濃郁、細滑，但味道仍感覺很清淡，有點像「翠綠女神醬」（Green goddess dressing）。亞當斯期待後院的香草植物成長後，再做一道超級「香草版」的雞肉沙拉。

她提醒需注意的是，做好的酪梨雞肉沙拉，最好馬上享用，雖然她加入了檸檬汁，防止酪梨在冰箱放約八小時後變色，但若時間再長一些，就會變成褐色。