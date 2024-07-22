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果真吸客上門 麥當勞5元超值餐供應時間延長一個月

記者張聲肇／即時報導
麥當勞6月25日推出5元超值餐後，果真吸引大量顧客回流，全美93%的分店因此決定延長原定一個月的促銷期，到8月底，或另行投票決定延長日期。(路透)
麥當勞6月25日推出5元超值餐後，果真吸引大量顧客回流，全美93%的分店因此決定延長原定一個月的促銷期，到8月底，或另行投票決定延長日期。(路透)

麥當勞5元超值餐果真吸引顧客回流，全美93%分店決定延長原本定於本月底結束的促銷期，多數認為可延長一個月到8月底，或另行投票決定延長日期。

5元超值餐6月25日推出，原定促銷到7月25日再觀察下一步，因為成效斐然，再延一個月幾乎成為主管共識。超值餐主菜麥脆雞、雙層牛肉漢堡、或四塊炸雞塊加上薯條和飲料，比個別點這三樣便宜。

麥當勞全國總店長、首席推銷及顧客體驗長哈珊(Tariq Hassan)說，「我們的訊息贏得數以百萬計顧客的熱烈回響：花五塊錢買超值餐，別家絕對沒得比，初步成效顯示，我們達到吸引顧客回流的目標。」

連續幾年高通膨，高物價令麥當勞的顧客，尤其低收入民眾，在門口徘徊猶豫要不要光顧；為了提升來客數量，總店特別推出親民價格的超值餐，以便和漢堡王、溫蒂、Taco Bell、星巴克等推出3至5元特餐的連鎖速食店競爭。

CNBC網站22日獲悉，麥當勞營業主管群之間流傳的文件指出，「我們必須記住，不斷推高客源是生意興隆的不二法門，也是讓我們的業務永續成長的關鍵。」

CNBC5月報導，可口可樂率先投入行銷基金，讓每一家麥當勞餐廳覺得5元超值餐很有吸引力，某些麥當勞分店的業主，隨後敦促總公司進一步資助超值餐促銷辦法，讓分店得以長期經營下去。

麥當勞預定7月29日公布最新財報。

麥當勞 低收入 可口可樂

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