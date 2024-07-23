好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多(Costco)。歐新社

好市多 (Costco)熱銷的自家品牌Kirkland Signature牛奶 巧克力杏仁，可以說是出了名的美味且受歡迎。不同於好市多其他製造商不為人知的熱銷產品，我們知道Kirkland Signature牛奶巧克力杏仁是由「布洛默巧克力公司」(Blommer Chocolate)負責生產製造。

布洛默巧克力是北美最大的可可加工和巧克力原料供應商，但與商業模式是直接面向消費者的巧克力大廠「好時」(Hershey)和「多芬」(Dove)等品牌不同，你不會在布洛默巧克力所製作的產品中看到他們的名字。所以消費者很可能完全不知道自己最愛的巧克力產品，其實就是出自布洛默巧克力之手。

布洛默巧克力專注於企業對企業的食品供應，產品從各種特色巧克力到巧克力洋芋片，應有盡有。

布洛默巧克力的總部位於，曾一度享有世界糖果之都稱號的伊利諾州芝加哥 (Chicago)；芝加哥不久之前，還曾被稱為是美國肉類加工之都，儘管這兩個頭銜後來都讓給了競爭對手。

直到近期，布洛默巧克力還在北美擁有四家巧克力工廠，並在上海另有一家工廠；但截至2024年5月，布洛默巧克力的芝加哥工廠已經關閉；目前尚不清楚，布洛默巧克力公司是在有計劃的縮小規模，還只是該品牌在擴大其他設施時的過渡期，但可以肯定的是，該公司正在調整其結構。

有趣的是，布洛默巧克力這次結構重組，剛好是在該公司被日本最大的植物油生產商之一的不二製油株式會社(Fuji Oil Holding)收購之後才進行的。

2018年的收購案，也給布洛默巧克力公司自1939年以來的家族企業身分，畫下句點；不二製油在收購洛默巧克力之前，本是洛默巧克力的油供應商；不二製油在過去幾年內，除了收購了布洛默巧克力公司，還收購了包括巴西、澳洲和馬來西亞等國家的主要巧克力製造商。