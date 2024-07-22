水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮

小黃瓜。Image by Важна Волов from Pixabay

當小黃瓜表面出現一層黏糊糊的物質或開始變軟爛時，表示已經變質，該當堆肥處理了。食譜 網站Simply Recipes報導，小黃瓜含水量極高，是很好的補水食物；俄亥俄州 辛辛那堤的營養師里德（Amy Reed）指出，含水量高也會縮短小黃瓜的保鮮期限。

最佳儲存方法

正確儲存是防止小黃瓜變質的最佳方法之一，里德表示，最好將小黃瓜放在冰箱保鮮櫃，讓溫度保持在華氏50至54度間，濕度約90%至95%。

如果小黃瓜在過冷的溫度下（低於華氏50度）存放兩三天以上，就會出現所謂的冷傷（chilling injury），即表皮像浸水、凹陷、褪色和腐爛。

如果沒有用保鮮膜密封，可在不削皮、不清洗的情況下將小黃瓜放進塑膠袋裡。里德建議，在放進塑膠袋前，用廚房紙巾包裹也會有幫助；紙巾可以吸收水分，使蔬果保鮮更長時間。

要注意的是，不要將小黃瓜放在番茄、蘋果、酪梨或其他會釋放乙烯的蔬果附近，這會加速小黃瓜的腐爛。

食用前應否清洗？

像許多其他蔬果一樣，小黃瓜也會被塗上一層蠟，讓它們在運輸過程中保持水分。蠟有助於保持農產品新鮮，抑制霉菌與細菌的滋生，外表看來更美觀；但須經美國食品藥物管理局（FDA ）批准，保證食用安全。不過，里德表示，外面買的小黃瓜在食用前，最好還是清洗乾淨；用流動的清水或清刷表面，洗淨前不要切片，可防止刀子將細菌從表皮深入果肉中。

如何挑選

在超市挑選小黃瓜時，有時像在碰運氣，表皮較厚的小黃瓜保鮮期較長，而較小的皮較薄，容易很快出現黏糊物質。

里德說，想要買到最新鮮的小黃瓜，且不會那麼快就變質，需要挑顏色深綠、沒有明顯碰傷或變軟的小黃瓜，不要買超過一周的食用量。