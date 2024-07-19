Z世代愛喝加味酒 大啤酒廠商順勢推新品

示意圖。Photo by kazuend on Unsplash

21到26歲Z世代是目前最年輕的法定飲酒族群，消費者情報公司尼爾森愛科(NielsenIQ , NIQ)飲酒思想領導力副總監塞里奧特(Kaleigh Theriault)發現，這一代年輕人飲酒方式與其他世代完全不同，偏好帶有前衛口味的酒。

小公司產製的飲料正主控市場。其中， E. & J. Gallo Winery的High Noon在烈酒雞尾酒類別中居主導地位，Mark Anthony Brands的White Claw仍是最暢銷加味蘇打水，此外，將酒與冰茶或檸檬水混合的烈性飲料成了市場新進者，已有兩年歷史的品牌Surfside推出這類飲品，迅速普及。

年輕人完全放棄瓶裝啤酒，更喜歡普通啤酒以外的其他啤酒。

為求因應，Miller Lite製造商Molson Coors Beverage Company、Modelo啤酒釀造商Constellation Brands和重量級Anheuser-Busch InBev等大型啤酒商將觸角擴展到啤酒以外的領域，藉助風味混合物讓產品組合多樣化。

塞里奧特說。消費者似乎很喜歡水果，添加水果口味成了重點。

創意十足的加味酒靈感來自抖音 (TikTok )。Constellation公司到抖音尋求新啤酒開發靈感；最新款啤酒以Corona Sunrise雞尾酒為基礎，混合龍舌蘭酒、Corona啤酒、橙汁、石榴糖漿和少量酸橙汁。

Corona為吸引年輕人，推出Sunbrew Citrus Cerveza；用橙子和酸橙皮釀造，與相同果汁以及Corona Extra混合， 帶有雞尾酒甜味。

抖音也影響 Molson Coors公司，新近推出Happy Thursday酒精飲料；這是非碳酸飲料。這款「順滑、無氣泡」的飲料有草莓、黑櫻桃等四種口味，而且酒精含量低至4.4%，正可滿足Z世代需求。

Molson Coors稱，Happy Thursday推出不到三個月，銷售成長佳，市場反應熱烈。

Anheuser-Busch公司的百威淡啤酒(Bud Light)銷量暴跌，正藉助罐裝雞尾酒和烈酒飲料打造「超越啤酒」(Beyond Beer)領域，從中獲利；其「超越啤酒」飲品業務目前達15億元，有助於吸引年輕顧客。

年輕族群選擇多樣化，大啤酒公司老牌公司正在適應市場，而消費者往往會引領方向。