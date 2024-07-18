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消費者不愛吃 麥當勞停售「健康」餐點

記者張聲肇/即時報導
麥當勞的健康餐點沙拉，消費者不愛吃，美國總店決定停售。路透
麥當勞的健康餐點沙拉，消費者不愛吃，美國總店決定停售。路透

麥當勞的健康餐點沙拉，消費者不愛吃，美國總店決定停售。

新冠病疫期間，麥當勞就不再供應沙拉，一來為了節省出菜時間，二來是為了適應被打亂了的供應鏈。

麥當勞美國總部總經理厄靈傑（Joe Erlinger ）說，消費者不愛的沙拉，再也不會出現在菜單上。

消費者不愛吃沙拉，愛吃什麼？厄靈傑說：「炸薯條、5元套餐、新鮮的熱三明治，這些，我們將持續提供。」

沙拉首次出現在麥當勞的點餐單上，是在2000年。當時，這家快餐連鎖店大肆廣告「麥當勞搖滾沙拉」（McSalad Shaker），正式推出它所謂的「健康速食」。

裝在高腳塑膠杯裡灑上沙拉醬的綠色生菜沙拉，很快就遭顧客嫌說分量不夠大，於是2003年又推出「主菜」份量的優質沙拉（Premium Salad）。

主菜沙拉的份量果然大多了，烤雞肉、各種混合食材增色增量，還特別選用「紐曼家傳沙拉醬」（Newman's Own dressing）。

厄靈傑日前在芝加哥舉行的華爾街日報全球美食論壇上說，90%美國人每年會上麥當勞餐廳一次，「既然美國人口的90%是我們的顧客，我們自有必要保持本色，把生意當作讓顧客更常上門的機會，服務顧客更多的需求，不一定要設法服務那10%的人。」

麥當勞在美國一方面停售沙拉，同時也放棄推廣「無肉牛肉漢堡」。厄靈傑說，不賣「麥當勞植物漢堡」（McPlant ），因為客戶不愛假肉。

麥當勞2021年末起，在加州、德州等地數百家分店試賣植物漢堡，這是「超越肉」公司用豆類和米類蛋白質合成的「植物肉」，希望口味足以取代牛肉。

植物肉在美國行不通，在英國、德國、荷蘭含葡萄牙卻大受歡迎。

麥當勞 加州 華爾街

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