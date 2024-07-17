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加這個食材 水果速成果醬

編譯周靜芝 / 即時報導
奇亞籽。Image by ally j from Pixabay
奇亞籽。Image by ally j from Pixabay

如果只需花很少的功夫就能做出美味、新鮮的果醬，相信許多人願意自己動手做。食譜網站All Recipes專欄作者瑪汀柯（Katherine Martinko）指出，最速成、省事的捷徑，就是使用令人意想不到、甚至被稱為「神奇」的奇亞籽。

奇亞籽被譽為超級食物，富含omega -3脂肪酸與所有九種必需氨基酸的完全蛋白質。奇亞籽不僅對人體健康有益，還具有快速吸水的特異功能，可將液體變為柔軟的膠狀物質。瑪汀柯表示，這對製作果醬來說，絕對是大大加分的神物。

相對於需耗費時間熬煮去除多餘水分及使用果膠，只需在攪碎或煮到一半的水果中添加奇亞籽，幾乎立即能讓它們變濃稠。做好的果醬在冷藏後，會變得更加軟Q，可用湯匙輕鬆舀出，塗在吐司、拌入優格或加在燕麥片上，都十分美味。

瑪汀柯說，這種方式做出的果醬不適合長時間保存，但很適合放在冰箱裡，在幾天或幾周內食用。

由於正值草莓盛產，所以瑪汀柯買了一盒草莓，切成兩杯的量，煮了5分鐘，直到草莓開始軟化。瑪汀柯表示，雖然也可直接將草莓攪碎，但她喜歡更鬆軟的口感。接著加入2湯匙蜂蜜與1湯匙檸檬汁，再加入2湯匙奇亞籽，靜置5分鐘後，草莓果醬便告完成。將果醬裝罐、放入冰箱，不到一個小時，就變得比先前更加濃稠、更容易舀出；她說，這正是她想要的口感。

瑪汀柯說，有兩件事出乎她的意料：首先是，她並不喜歡一般果醬添加大量糖分，所以只加了兩湯匙蜂蜜，看起來似乎少得不像樣，但嘗起來依然香甜可口。

其次，果醬裡有許多奇亞籽，讓外觀看來與普通果醬不同。如果很在意這一點，瑪汀柯說，可以將果醬壓成泥狀，但這純粹是美感的問題，奇亞籽對果醬風味毫無影響；且如果用的是草莓、覆盆子等多籽的水果，或藍莓等深色水果，視覺上不會有太大差別，只有在桃子或杏子果醬中也許稍顯突兀。

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