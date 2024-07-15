如何享受甜糯玉米 農民教你

玉米。Photo by Wouter Supardi Salari on Unsplash

根據食譜 網站Simply Recipes撰稿人狄羅娜多(Mary Jo DiLonardo)，玉米是夏季最棒的食物，而她最喜歡的吃法，就是簡單的將玉米煮熟，然後塗上奶油和灑上少許的鹽。

而玉米農夫們也認同，玉米是一到完美夏季菜餚，且最佳烹煮方法，就是用水煮熟就好。

根據來自印地安納州馬丁斯維爾(Martinsville)的農夫布伊斯(Mike Buis)：「烹煮玉米，先將其煮三分鐘，然後在上面塗上奶油、鹽和胡椒，然後就可以享用。」布伊斯和他的兄弟一起種植3000英畝的玉米和大豆；布伊斯從青少年就開始務農，現在已經是他第60個農作季節。根據布伊斯，玉米最好的吃法，就是先將水煮沸，然後把玉米丟進去煮。

來自北卡 羅來納金城(King)羅伯森家族農場(Robertson Family Farm)的艾普(April)也同意：「我喜歡奶奶的煮法。」她喜歡把玉米煮久一點。艾普說：「我們喜歡在把玉米去皮和剝絲後，沸水煮上六分鐘。這會讓玉米更軟嫩，同時又不會剝奪掉玉米的味道，同時還能保持多汁。」

農夫的玉米烹煮技巧

烤玉米：布伊斯表示，如果不是新鮮玉米，那燒烤就是不錯的選擇。「你需要先將玉米泡上幾小時，讓外皮變得濕潤，這樣在燒烤時就能把玉米蒸熟。布伊斯建議翻轉玉米四次，然後燒烤40分鐘到一小時。

微波玉米：如果想用微波爐來煮玉米，請先浸泡玉米，這樣可以讓玉米變得更軟嫩；取決於微波爐，你將會需要加熱兩到三分鐘。

玉米沒吃完怎麼辦

玉米太多時，千萬別丟掉。羅伯森表示：「如果你吃不完，那就把玉米切下來，做成可以放在麵包上吃的奶油玉米。

布伊斯則喜歡把還沒煮過的玉米先冷凍起來。布伊斯會先用沸水燙然後將玉米去皮，他說：「摘下來，去皮然後煮一分鐘，接著冷卻。然後把玉米粒切下來，用塑膠袋裝起來然後冷藏過夜。」隔天在將冷藏的玉米放到冰庫裡。