5大秘訣 教你做出口味絕佳漢堡肉排

漢堡肉排。美聯社

陽光燦爛的夏日，與親友在後院小聚時，散發煙燻味的漢堡肉排，實在令人難以抗拒；但想做出軟嫩多汁、烹調得當又風味絕佳的漢堡，可不是只在烤架上放塊肉餅就了事。

美聯社報導，美食作家兼主廚高德溫（Meathead Goldwyn），畢生致力鑽研如何烤出完美的漢堡肉排；在他的網站AmazingRibs.com，提供了有關製作漢堡肉排的技巧、安全、麵包、食譜 、配料、肉類替代品、歷史等方面的詳盡資料。

他說，如大家所見，他對漢堡肉排情有獨鍾。以下是他如何將這項國民美食變成燒烤架上耀眼「明星」的五大秘訣。

1. 更多脂肪 風味更濃

多數烤肉專家建議，牛絞肉中瘦肉與脂肪比例可以是80%與20%，但高德溫喜歡更多的脂肪，比例可高達70:30。有更多的油脂滴在碳火上，就會有更多的煙燻味滲入肉排中。他說，只要謹慎遵循農業部的烹飪建議，脂肪不但可增加風味，也是軟嫩多汁的關鍵。

高德溫指出，超市出售的牛絞肉瘦肥比例通常是90:10，這樣做出來的漢堡會很柴，可以去肉店買粗絞的牛肉。他說，既然是絞肉，什麼部位不重要，不要浪費錢去買昂貴的肋眼或菲力。

2. 什麼該加 什麼不該

許多漢堡純粹主義者認為，在肉裡放太多配料，最後會變成一塊大肉餅；高德溫也承認好的牛肉不需要加太多配料，但他建議加點混合配料來增添風味。

其一是切碎的培根。他表示，可以要求肉販在絞肉時加點培根；少量的乾香料、黑胡椒或大蒜、洋蔥粉也能大大加分。可用叉子取代用手攪拌，保持混好的絞肉不致變得太黏密。

雖然有些食譜指出可在絞肉中加入碎的甜椒或洋蔥末，但高德溫認為這點需謹慎。他說，新鮮蔬菜含有大量水分，添加過多會使漢堡散裂，但碎洋蔥會增加甜味，同時不影響肉排的完整。

3. 不要在絞肉中放鹽

加鹽固然美味，但高德溫表示，在煎考肉排前在絞肉中加鹽是個錯誤，鹽會吸走水分，使肉質緊縮，導致口感更硬、更柴。

他推崇麻省理工學院畢業的烹飪書作者羅培茲-亞特（J. Kenji Lopez-Alt），對此一問題所做的徹底實驗，教會了他該捨棄放鹽；高德溫另與波士頓大學一位工程師合作進行測試，也得出相同的結論。他說，鹽會讓肉變柴，與想得到的美味背道而馳。

正確的作法是，燒烤前在漢堡上撒鹽，每磅約加一茶匙猶太鹽或粗粒海鹽。

4. 大小適中的漢堡

在準備給多人食用時，高德溫更喜歡做5至6 盎司的漢堡肉排，這樣的漢堡大到多數人只吃得下一個，但又小到可以很快烤熟。每磅肉約可做出三塊直徑4 1/2英吋、厚3/4英吋的漢堡。

用擦乾的手將絞肉捏成餅狀。雖然也有人建議沾濕雙手，可讓漢堡表面更濕潤，但這樣將會降低烤肉時的焦香味。

燒烤時，將漢堡直接放在中高溫 的碳火上，保持烤架蓋子是打開的，每兩分鐘翻動一次，高德溫說，這兩個因素都能加快煎烤速度，減少水分流失，烤出更香脆的外表。

5. 配料與醬汁

高德溫建議，醬汁要加在下層麵包上，以便與漢堡的肉汁混合。他的漢堡醬汁glop sauce，改良自麥當勞 大麥克（Big Mac）的特調醬汁，其中的油可讓下層麵包不致濕透與散開。

他表示，一般的美國起司很容易融化，在漢堡烤熟前一兩分鐘加入即可，並用平底鍋翻面蓋上，以加速吸熱。

此外，配料加生菜與番茄總是錯不了的，可豐儉隨意。高德溫說，不要把漢堡做得太複雜，調味得當、烹飪得當，就能享受無敵美味。