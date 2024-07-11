長者增加蛋白質 應多吃這食物

鮭魚。Image by Graciela Sosa from Pixabay

隨著年齡增長，某些食物能提升活力，也是預防疾病的關鍵。網路媒體哈芬登郵報（HuffPost）報導，如果正在尋找能增進健康的特定食物，專家建議選擇擁有優質蛋白質的鮭魚。家庭醫學科醫師凱文·庫克 （Kevin Cooke）指出，鮭魚等脂肪較多的魚類，富含EPA與DHA兩種長鏈Omega-3多元不飽和脂肪酸；年長者每周至少應食用兩次，以增加Omega-3的攝取量，維護大腦健康並減少發炎。

營養師金伯莉·戈默（Kimberly Gomer）表示，人體需要蛋白質來維持肌肉與力量，需要健康的脂肪來補充荷爾蒙與脂溶性維生素；隨著年齡的增長，肌肉會自然流失，「如果不使用它，便會失去它」。她說，年齡增長會帶來許多的改變，變得不那麼活躍、缺乏運動及保持肌肉的動力；而所有細胞、包括腦細胞，都需要健康的脂肪來發揮作用，如果不能獲取健康的脂肪，身體和認知能力便會出現問題。

營養師艾德溫娜·克拉克（Edwina Clark）說，如果不喜歡鮭魚，其他優質蛋白質食物還包括去皮家禽、雞蛋 與豆腐，這對65歲及以上的年長者尤為重要。她指出，研究顯示，老年人每日的最佳蛋白質攝取量為1-1.2克（每公斤體重），高於成年人0.8克的建議量；上述所提到的食物，任何一種都能有助於達到需求。

其他食物選擇

隨著年齡增長，補充蛋白質與健康脂肪是絕對正確的做法，但庫克表示，羽衣甘藍或菠菜等綠葉蔬菜同樣是明智的選擇，尤其如果還吃得不夠多的話。他說，綠葉蔬菜富含葉黃素、玉米黃素與其他抗氧化劑，也是葉酸、菸鹼酸、核黃素和維生素B6等維生素B群的主要來源，對健康的大腦功能至關重要。

克拉克還推薦石榴。她說，石榴含豐富抗氧化劑，可修復氧化傷害，以及一種稱為鞣花丹寧（ellagitannins）的化合物；鞣花丹寧在某些人體內會被腸道細菌轉化為尿石素A（urolithin A），它被證明可降低包括肌肉流失等老化的影響。此外，石榴還有豐富的纖維，有助調節血糖、促進飽足感與預防大腸癌。