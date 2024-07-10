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研究顯示：每日服用綜合維他命無助於延年益壽

編譯廖振堯／即時報導
綜合維他命。示意圖。Image by Важна Волов from Pixabay
綜合維他命。示意圖。Image by Важна Волов from Pixabay

多達三分之一的美國成年人定期服用綜合維他命，但這些補充品是否可以改善整體健康和壽命？國家衛生院(National Institute of Health，NIH)26日發表的一項研究發現，維他命補充品無助於延年益壽。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，NIH研究發表在「美國醫學會雜誌」(JAMA)子刊JAMA Network Open上，研究參與者平均年齡為61.5歲，整體健康、沒有慢性病史，共計分析近40萬名成年人20年來的數據。研究人員稱最初追蹤幾年中，每天服用綜合維他命的健康成人不但沒有活得比較長，死亡可能性反而比沒有服用的人略高4%。在最初的39萬名參與者中，有近16萬5千人在研究的後續階段去世。

NIH在2007年會議中將綜合維他命和綜合礦物質補充品定義為含有3種或以上維生素和礦物質的產品，所有成分均低於食品和營養委員會(Food and Nutrition Board)規定的上限，且不含草藥、激素或治療用藥。

沒有證據顯示，每天攝取多種維他命可以降低心臟病癌症等疾病的死亡風險，不過該研究也沒有分析原先便患有維他命缺乏症的參與者之數據。

醫學博士、兒科和普通預防醫學委員會認證醫師科伯恩(Jade A Cobern)指出，這項研究表明一般來說服用綜合維他命不能延年益壽，這些補充品的價格雖然不高，但仍然是許多人可以省去的開支。

科伯恩建議如果情況允許的話，最好從飲食中獲取維他命和礦物質，重點是多吃蔬菜、降低紅肉攝取量，不要只依賴補充品，「我們都可以透過在飲食中提高蔬菜、全穀物、豆類的比例，減少紅肉攝取、減少久坐時間、減少酒精攝取而受益。」

科伯恩表示，雖然服用綜合維他命並不能延長壽命，但民眾還是可以詢問醫生，根據各自的健康史和飲食情況，了解綜合維他命或特定維他命補充品是否能幫助身體，「如果醫生為您開了維他命處方，那麼服用該藥物自然很重要。我建議每個人都要例行健康檢查，並與醫生討論您的飲食史及任何補充品的服用情況。」

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