想嘗芝加哥深盤披薩 好市多有售名店貨

示意圖。Image by Нарина from Pixabay

從當地人最愛的披薩店Pequod's到觀光 客必訪的Lou Malnati's，芝加哥 擁有一長串披薩名店。美食網站Tasting Table報導，現在不需遠道而去，也能品嘗到經典的芝加哥深盤披薩（deep dish pizza）；只不過價格不菲，好市多 （Costco）販售最貴的冷凍披薩便是來自芝加哥經典連鎖店Giordano's，3個小尺寸的深盤披薩售價95元（一個約31元）。不含小費的話，比在餐廳享用的現烤披薩要貴上10元左右，這值得嗎？

Giordano's的冷凍產品確實無法與在當地眾多披薩名店裡吃到的相媲美，但如果從未吃過芝加哥深盤披薩，兩者也相去不遠。在好市多買到的一盒三個10英吋的深盤披薩，口味包含起司、義式香腸與香腸披薩；視個人胃口而定，約夠餵飽二至三人。

Tasting Table建議，買回家後先以微波爐加熱約6分鐘，再放入烤箱烤一小時，拿起刀叉，就能品嘗到令人印象深刻的起司披薩及金黃酥脆的餅皮。雖然價格不便宜，但在芝加哥以外的人如果想吃道地的深盤披薩，好市多的Giordano's冷凍產品不失為好的替代方案，只是不要期待有其他完美的搭配。

多年來，Giordano's一直透過網路訂購運送冷凍披薩，為移居外地的芝加哥人提供一片家鄉的味道。雖然這確實能投消費者所好，但真正的深盤披薩愛好者還是能分辨出冷凍與新鮮的差別；最明顯的是起司的口感與醬汁的新鮮度。還有人指出，冷凍產品的內餡與撒上的配料明顯比在店裡的少，另一個問題是，無法客製化選擇蛋白質與蔬菜的份量。

好市多賣的冷凍Giordano's披薩對那些從未吃過正宗深盤披薩的人來說，因為無從比較，因此不失為一個好選擇；對那些離家在外、想回味深盤披薩的芝加哥人來說，同樣可獲得安慰。

Tasting Table的結論是，雖然在冰箱放幾塊這樣的披薩，可以備不時之需，但如果有機會點一份現烤的深盤披薩，還是件值得的事；不僅能省下一筆錢，還能避免在加熱這些厚披薩的過程中可能失敗的風險。