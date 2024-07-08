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推出7元「豪華」超值餐 塔克鐘加入快餐價格戰

編譯周靜芝 / 即時報導
墨西哥連鎖餐廳「塔可鐘」（Taco Bell）。路透
墨西哥連鎖餐廳「塔可鐘」（Taco Bell）。路透

連鎖速食業價格大戰方興未艾，長期提供5元超值套餐的溫蒂漢堡（Wendy's），正面臨麥當勞（McDonald's）、漢堡王（Burger King）等競爭對手的挑戰，爭奪消費者的注意與荷包。ABC新聞報導，現在塔可鐘（Taco Bell）也加入戰局，提供人們更多的優惠選項。

總部位於加州的墨西哥風味速食連鎖店塔可鐘近日宣布推出7元的「豪華超值餐」（Luxe Cravings Box），其中包括Chalupa Supreme、Beefy 5-Layer Burrito、Double Stacked Taco等三款捲餅、玉米片、nacho起司醬及中杯飲料。

塔可鐘表示，這項限時優惠相較於消費者個別購買的價格，等於享有45折優惠。該公司說，推出新套餐是為了以優惠價格滿足粉絲們對優質最愛餐食的需求。

塔可鐘北美公司行銷長蒙哥馬利（Taylor Montgomery）在聲明中指出，隨著7 元「豪華超值餐」的推出，他們將實踐該公司承諾，以優惠的價格提供消費者最喜愛的食品，滿足他們享受一份完整套餐的需求。他表示，塔可鐘的「豪華超值餐」是業內領先的超值餐之一，提供10種價格低於3元的食品，他們認為消費者不應在價格優惠與豐盛餐食間只能選擇其一。

除了麥當勞、溫蒂、漢堡王與剛加入的塔可鐘，賽百味（Subway）最近也推出了新的超值菜單，即售價3元、一呎長的潛水艇三明治。

漢堡王 麥當勞 加州

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