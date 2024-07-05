優格真能降低罹患第二型糖尿病風險嗎？

眼尖的消費者或許已注意到貨架上的乳製品出現新的標籤，宣稱優格可以降低第二型糖尿病的風險。美聯社

眼尖的消費者或許已注意到貨架上的乳製品出現新的標籤，宣稱優格可以降低第二型糖尿病的風險。美聯社報導，這是因為美國食品藥物管理局（FDA ）最近同意優格製造商可以這樣宣傳，儘管FDA承認，這個說法的證據有限。

總部位於法國、生產多個知名優格品牌的達能（Danone）集團北美分公司於2018年向FDA提出申請，要求批准其打出所謂的「合格健康聲明」，在今年3月得到FDA首肯。

在FDA看來，每周至少食用兩杯優格可降低罹患影響3600萬美國人的第二型糖尿病風險，這個說法獲得一些支持，但在科學上並未形成重要共識。

「合格健康聲明」是指缺乏充分科學支撐、但只要產品標籤上包含免責聲明以避免誤導大眾，便可以使用。

自2000年起，保健食品被允許使用「合格健康聲明」，2002年開始，食品也適用。先前FDA要求產品聲明必須有科學依據，但面臨訴訟挑戰，當時律師們成功地辯稱這項標準侵犯美國憲法保障的言論自由權，之後該機構開始允許廠商使用「合格健康聲明」。

FDA並沒有在法庭上為這項標籤改變的提議爭辯，而是在授權的健康聲明之外另設一個新的類別，即必須能證明由具資格的專家達成重要科學共識，指稱產品可降低某種疾病或健康狀況的風險。

達能提交的一些研究資料中，對參與者進行了長期觀察，發現食用優格與降低糖尿病指標間存在關聯。FDA同意「優格作為膳食一部分有益健康」的說法，具有「可信的證據」，但這並不表示其中含有任何特殊營養成分。

換句話說，沒有直接證據顯示優格可以預防糖尿病，只有少數證據表明，食用優格與可降低某些罹病風險的生物指標有關。

批評者對FDA認可此一聲明提出質疑，認為它並非基於「黃金標準」的隨機分派對照盲性試驗，而這些試驗可證明優格是否真能降低罹患第二型糖尿病的風險。

倡議組織「公共利益科學中心」（CSPI）指出，沒有任何一種食品可以降低與整體飲食相關的疾病風險；事實上，標籤的改變可能會增加罹患糖尿病的風險，因為它會鼓勵人們食用添加了糖與餅乾、椒鹽捲餅等混合物的優格。

食品政策專家奈斯托（Marion Nestle）也表示，證據有限的「合格健康聲明」，從表面看是荒謬的。