麥當勞星期五送免費薯條到年底 限用手機應用程式訂餐

麥當勞將每星期五命名為「免費薯條日」（Free Fries Friday）。路透

無論上哪消費，通貨膨脹都正蠶食著你我的荷包，但它對速食市場的影響尤為明顯；過去幾年，消費者忍受著本應平價的餐飲，價格卻明顯上揚。

網路媒體Mental Floss報導，面對批評聲浪，麥當勞 正透過一些方式做出回應，其中包括持續至今年底提供免費的薯條。

作為促銷活動的一部分，麥當勞將每星期五命名為「免費薯條日」（Free Fries Friday），用麥當勞App 訂餐的顧客只要消費1元以上，就可在星期五免費獲得一份中薯；雖然價格因地而異，但一份中薯通常為3.29元。

如果這還不夠吸引人，麥當勞將在7月13日（星期六）提供任何大小的免費薯條，以紀念「全國薯條日」（National French Fry Day）；雖然消費者仍需使用App才能享受這一優惠，但沒有最低價格的要求。

喜歡研究省錢之道的消費者或許已經發現更大的優惠是，麥當勞從上月25日起推出的5元超值套餐，只需花5元就能買到一份雙層麥香堡（McDouble）或麥香雞（McChicken）、小薯、4塊裝麥克雞塊（Chicken McNuggets）和小杯飲料。雖然麥當勞大方地送出薯條，但超值套餐似乎僅限部分門市；該公司表示，將只在參與活動的加盟店限時供應，而加州與紐約等地的部分門市可能會定價為6元。

這些促銷活動明顯然是為了消除這家速食業龍頭在過去一年中受到的負面評論，尤其是一則關於18元大麥克套餐的報導。儘管此一高昂價格確實是出現在康乃狄克州一家麥當勞的店，但該公司隨後聲稱大麥克套餐的平均價近9.29元。整體而言，自2019年來，麥當勞的價格上漲了約40%。

由於價格是由加盟店訂定，各地的麥當勞門市或許會有其他超值優惠。在俄亥俄州 哥倫布，顧客可以3.5元的價格買到雙層吉事漢堡和小薯；在田納西州孟菲斯，民眾可以1元價格加購第二個早餐所提供的漢堡；在喬治亞州薩凡納，某加盟店對任何超過10元的訂單提供75折優惠。