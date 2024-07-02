長壽藍區哥斯大黎加 居民常吃這4種食物

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長壽地區稱為「藍區」(blue zone)，中美洲哥斯大黎加(Costa Rica)是藍區國之一，消費者新聞與世界報導(CNBC)的撰稿人古茲曼(Melissa Guzman)來自哥國，她認為食物對當地人來說很重要，豆類、新鮮蔬果、米飯玉米、咖啡 是四大常吃食物。

食譜 作者和烹飪老師古茲曼的家鄉是哥國卡塔戈地區(Cartago)的農業小鎮利亞諾格蘭德(Llano Grande)，她認為，純淨生活方式是當地人的長壽秘訣。

古茲曼從小便幫家人準備飯菜，甚至栽種食材，而且午餐和晚餐往往至少持續一小時。

古茲曼列出每天烹飪和食用的食物，讓她更健康快樂：

第一是豆類。豆類是蛋白質、纖維、複合碳水化合物、維生素和礦物質的重要來源，有助於降低心臟病 和糖尿病等風險。黑豆和紅豆最受歡迎，通常是哥國傳統米飯 casado的一部分，也可用豆類和蔬菜煮成湯。

鷹嘴豆(chickpeas)和扁豆(lentils)也很普及，可當作黑豆替代品。

第二是蔬果。通常新鮮食用，而不是從罐頭或冰箱取出；主要有木瓜、芒果、香蕉、西瓜、鳳梨和百香果，單獨食用或製成飲料和果汁。至於蔬菜，烹飪時會大量採用，包括馬鈴薯、胡蘿蔔、番茄、酪梨、洋蔥、甜菜、絲蘭和西葫蘆，有時生吃當沙拉，有時剁碎切碎煮沸，混入一些動物蛋白以增加風味。

古茲曼個人最偏愛Picadillo de chayote，使用原產於中美洲的佛手瓜(chayote)，味道近似豆薯(jicama)。

第三項是米和玉米等穀類。主要作為豆類和蔬菜的補充。例如，用玉米餅用來盛放許多食材剁碎的傳統菜肴picadillo；另有一道傳統餐點Arroz con pollo，用米飯、大量碎蔬菜和雞肉混煮而成，常在生日等慶祝活動中吃。

第四項是咖啡。哥斯大達黎加的咖啡富含抗氧化劑(antioxidants)而聞名，有助於減少發炎，含糖飲料通常不是要角。哥國人們多半喝黑咖啡或加一點牛奶，用點時間慢慢喝。