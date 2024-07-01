3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

堅果。Image by sjw from Pixabay

雞蛋 是公認攝取蛋白質的最佳來源之一，也是日常飲食中最方便取得的高蛋白質食物（每顆含有6克），經常被做為瞭解其他食物蛋白質含量的參照標準。健康網站Eating Well報導稱，其實有些堅果與雞蛋同樣富含蛋白質，以下是表現與雞蛋相當、甚至更佳的三種：

1. 花生：蛋白質7克/盎司（1/4杯）

花生其實是生長在地下的豆科植物，但由於味道、口感與營養價值，而被作為堅果食用。花生是美國人最愛的堅果，原因是價格低廉、方便儲藏且營養豐富，每盎司花生含有超過7克蛋白質與2克纖維。

2. 杏仁：蛋白質6克/盎司（23粒）

杏仁營養與美味兼具，富含多種營養素，包括纖維與抗氧化劑，兩者都對心臟健康有益。每23粒杏仁可提供3.5克纖維，超過人體每日需要的10%。Eating Well建議，可在沙拉上撒些無鹽杏仁，或作為蛋糕的主要配料。

3. 開心果：蛋白質5.95克/盎司（不含殼29克）

開心果之所以值得一提，是它們除了蛋白質外，還有其他出色的營養成分，包括調節血壓的鉀、支持免疫的維生素B6與強健骨骼的錳；新的研究顯示，經常食用開心果還可透過增加益菌的濃度來改善腸道微生物群的健康。

Eating Well強調，報導主要是以雞蛋為參照標準，說明堅果中的蛋白質含量，並非暗示某種食物優於另一種；在選擇適合自己的食物時，重要的是要記住，雖然某份堅果的蛋白質與一顆雞蛋相當或更多，但熱量通常高於雞蛋。所有食物都對健康均衡的飲食有益，瞭解所有營養成分（如蛋白質、熱量、纖維素、維生素與礦物質）有助於做出最適合個人的決定。