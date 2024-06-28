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誰說炸熱狗難登大雅之堂 這些廚師要顛覆你的認知

編譯周芳苑／即時報導
炸熱狗。示意圖。Image by edward199 from Pixabay
炸熱狗。示意圖。Image by edward199 from Pixabay

路易斯安納州紐奧良(New Orleans)日前舉辦「博古斯世界烹飪大賽美洲區比賽」(Bocuse d’Or Americas)，美國隊贏得精選項目，帶隊參賽的德帕瑪(Stefani De Palma)是履獲殊榮的專業廚師，她的團隊巧妙融入主辦城市當地特有的鱷魚香腸、粗玉米粉等食材，製作出帶有加州家鄉風味的炸熱狗（corn dogs），讓大街小巷處處可見的熱狗登上大雅之堂。

在這一場大賽中，參賽隊伍最大挑戰是如何融入主辦城市的當地食材，特別是野豬、鱷魚香腸、粗玉米粉和墨西哥灣海鮮。

對帕德帕瑪來說，這樣的挑戰令人興奮；她說，「得知我們將使用鱷魚香腸時，真的很興奮。」她坐在美國隊主廚瓦德爾(Bradley Waddle)旁邊，瓦德爾說，「我們必須做炸熱狗。」德帕瑪便回應說，「做一個精緻的炸熱狗來瞧瞧。」他們決定放手一搏，讓這個構想成真。

經過研究討論，他們以鱷魚布丁裹上酪乳、磨碎粗玉米粉和細玉米粥製成的混合外皮，製成頂級熱狗。

另有德帕瑪所說的「路易斯安那貝類的加州慶典」(California Celebration of Louisiana shellfish)；他們加入美味番茄、玉米、南瓜、南瓜花，真的有趣的體現加州豐富風味。

35 歲的德帕瑪在聖地牙哥 Addison 餐廳工作而在烹飪領域享有聲譽；她2008 年加入工作團隊， 2016 年晉升為主廚， 2022 年與其他成員一起為這一家餐廳贏得米其林指南(Michelin Guide)最高榮譽三顆星。

德帕瑪後來離開餐廳、擔任博古斯世界烹飪大賽美國隊隊長，成了該項比賽1987 開賽以來第三位女性領隊。

攜手打造頂級熱狗的22 歲主廚瓦德爾也是加州人，9 歲開始做飯，後來搬到英國，在一家米其林星級餐廳工作，2021 年透過加州餐廳老闆兼廚師凱勒(Thomas Keller) 找到一份工作。在加州納帕的美國烹飪學院(Culinary Institute of America)為比賽進行訓練。

這次共有來自北美和南美洲九國派代表參賽，包括美國隊在內的五支獲勝隊伍明年1月將晉級在法國里昂參加決賽。德帕瑪覺得，紐奧良就是靈魂，很幸運能夠使用當地提供的美妙食材。

加州 路易斯安納州 墨西哥

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