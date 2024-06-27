選購成熟清甜的西瓜 農民教你

西瓜。Image by Daniel Dan outsideclick from Pixabay

夏天正是大啖西瓜的季節，來片甜而多汁的西瓜清涼又解暑，但許多人都有同樣的經驗：在超市或賣場看著眼前成堆的西瓜，無法決定該挑哪個才好；有時回到家切開一看，瓜肉是令人失望的淺粉色，一點也不甜。

為避免犯同樣的錯誤，食譜 網站Simply Recipes撰稿人狄羅娜多（Mary Jo DiLonardo）表示，她詢問了成立於1965年、三代種植西瓜的萊格父子（Leger and Son）農場銷售總監卡特（Jordan Carter）；該農場位於自詡「世界西瓜之都」的喬治亞州 科迪爾（Cordele），「他們瞭解自己種的西瓜」。

卡特指出，判斷西瓜是否成熟的最佳方法是，拿起西瓜看底部是否有淡黃色的斑點。他說，若瓜皮顏色較深、腹部或底部有乳黃色的斑點，證明西瓜是長在地上、在日照充足環境下成熟的。

卡特表示，這個部位通常被稱為「田斑」（field spot）或「地斑」（ground spot），如果西瓜已經成熟，顏色應呈淡淡的奶油黃；若這個區域是淺綠或白色，說明還沒完全熟。

拿起西瓜放入購物車時，也要掂掂它的重量。卡特說，西瓜有92%是水分，不論大小，應該都很沉；如果不確定，可以再拿一個同樣大小的，感覺更重的就是更成熟的。

有些人建議，可以用手拍打西瓜來判斷成熟度，儘管這可能不是最科學的方法，且需有靈敏的耳朵，但還是有一定道理。卡特說，成熟的西瓜會發出沈悶空洞的聲音，未成熟的則會發出較清脆的乒乓聲。

還有其他指標可以幫助挑選成熟的西瓜，首先，看瓜皮上的紋路。瓜皮上的深色紋路最好翠綠鮮豔、均勻整齊；雖然沒有科學依據，但有些人認為紋路是授粉造成的，紋路越多，西瓜可能越甜、越熟。

接著可用指甲輕刮西瓜表面，如果外皮容易脫落，露出下面的白綠色部分，說明西瓜已經成熟。據俄亥俄州 立大學食品、農業與環境科學學院的說法，如果西瓜沒有成熟，刮它只會留下凹痕與深色的線。

最後是挑選沒有切口、凹痕或明顯碰傷的西瓜，但有輕微刮痕沒關係。卡特說，刮痕通常來自於人為，因為採摘需要人力；大部分刮痕會在包裝分級時去除，但如果零售時刮痕仍在，那也只是表面，不必太在意。