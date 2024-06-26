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廚房都有的調味醬 能變出最可口的烤馬鈴薯

編譯周靜芝 / 即時報導
馬鈴薯。Photo by Markus Winkler on Unsplash
馬鈴薯。Photo by Markus Winkler on Unsplash

馬鈴薯是方便料理又美味的食物，如果想尋找如何做出酥脆馬鈴薯的最佳方法，食譜網站All Recipes指出，他們已為大家找到了，那就是常用且冰箱裡很可能已經有的調味醬：美乃滋（蛋黃醬）。

當然，美乃滋在健康上的口碑並不佳，但只要在馬鈴薯上抹些香濃的美乃滋，會讓口感變得酥脆無比；或許在嘗過一口後，從此就不想再用別種方法來烹調馬鈴薯了。

All Recipes的用戶Xanthe提供了一道讓人吃了欲罷不能、號稱「史上最美味馬鈴薯」的食譜。她指出，想做出香脆可口的馬鈴薯，全靠在烤前塗上美乃滋。但為什麼美乃滋能讓馬鈴薯外酥內軟呢？

美乃滋是種乳狀液，主要成分是脂肪（油、雞蛋）、醋與調味料，因此雖然濃稠，但很容易塗抹在食物上；與奶油或其他油不同的是，美乃滋會附著在馬鈴薯上而不會滑落，即使在烹煮過程中也不需擔心。

美乃滋的冒煙點也比奶油或一般食用油高，這代表可用較高的溫度來烹飪，而不會有在裡面熟透前、表皮就燒焦的風險；這也是有些人喜歡用美乃滋代替奶油來烤起司的原因。

此外，美乃滋還有助於促進「梅納反應」（Maillard reaction，即在完全熟透的馬鈴薯上形成誘人的褐變反應），讓烤出的馬鈴薯呈現美麗的焦黃脆皮。

雖然美乃滋會讓人嘗到一點醋的味道，但不喜歡它的人不必擔心這些馬鈴薯吃起來會像美乃滋一樣。真正的主角是添加到馬鈴薯中的香料，而黏稠的美乃滋就像膠水一樣，在烹煮過程中會把香料與調味料牢牢附著在馬鈴薯上。

烘烤前可將所有香料、調味料與美乃滋混合在一起，然後用勺子舀到馬鈴薯上，或直接在馬鈴薯上攪拌，只要確保所有材料都能均勻抹上即可。

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