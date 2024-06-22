米其林廚師女友喊餓 半夜親自出手「泡麵奢華版」

廚師女友將泡麵變成部隊鍋。（取材自小紅書）

泡麵是許多人宵夜首選之一，不過當泡麵加入各種材料，也可以搖身一變成米其林等級的星級美食。網友分享，他身為米其林餐廳廚師的女友半夜一點想吃泡麵，經過她一頓操作，竟將平平無奇的泡麵變成豪華的韓式部隊鍋。

網友ChefEcho在社群軟體小紅書 上發布一支影片，他的女友是一名米其林餐廳廚師，某日凌晨一點女友下班回家直呼「我想吃麵」，他便主動下廚煮了一碗泡麵，想不到身為廚師的女友卻不滿意，直接將泡麵進行一頓「改造」。

廚師女友走進廚房，開始切洋蔥、大蒜、火腿腸、藕片等食材，接著將切好的食材與洗好的青菜加入鍋中，另外又加入辣醬、泡菜、調味料、滷雞珍及滷牛肉、起司等，最終成品出鍋，鍋內起司拉絲超長，看起來相當美味，該網友也大讚，這不是泡麵，已經是韓式部隊鍋了。

廚師女友將泡麵變成部隊鍋。（取材自小紅書）

廚師女友說，「可惜是用原本的泡麵做的，煮久了軟了，不然更好吃」。原PO本來擔心還需要收拾環境洗碗，想不到一轉頭才發現女友都已收拾完畢，心滿意足的她直呼「睡覺吧！」

其他人則留言「看起來好好吃」、「泡麵美味更升級了」，但也有網友質疑「和我們留學生做菜有啥差別」、「麵都泡爛了」、「大半夜的，又往泡麵裡再加了500大卡熱量」、「泡麵就是為了方便才發明的，而不是搞更多的事情」、「看著就不好吃」、「看這做泡麵的每一步我也是米其林廚師」、「這不就是亂燉」、「麵煮久了就不好吃了」。

還有網友誇獎廚師女友，留言「好會給情緒價值啊，自己又做了一遍，還把碗洗了，吃完了，說謝謝寶寶？我要學起來」、「飯她做，衛生她收拾，情緒價值她提供，那麼你的作用是啥？」、「這不是回家加班嗎？」