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只需5食材 炎炎夏日來道清涼的蕃茄酪梨沙拉

編譯尤寶琪／即時報導
番茄酪梨沙拉。示意圖。Image by Важна from Pixabay
番茄酪梨沙拉。示意圖。Image by Важна from Pixabay

炎炎夏日到來，現在最受大家歡迎的餐點，無疑就是沙拉。

食譜開發人員莫莉．雅當斯(Molly Adams)表示，天氣炎熱時，她最喜歡的就是能在不打開瓦斯爐的情況下，準備出一頓豐盛的飯菜，而目前最得她歡心，且讓她愛不釋手的，就是電視名廚艾娜． 加藤(Ina Garten)的番茄酪梨沙拉。

這道番茄酪梨沙拉是由酪梨、芝麻葉（arugula）、多汁的櫻桃番茄和檸檬調料所製成；酪梨給沙拉添加了柔滑的口感且能飽腹，櫻桃番茄帶來夏日風味，加上芝麻葉些微辛辣的口感，而美味的油醋醬汁，完美的將所有食材結合在一起，並讓它們變得更加美味。

做法：

根據艾娜的食譜，首先，選擇一顆成熟但不過軟的酪梨，然後與 1/4 杯鮮榨檸檬汁拌勻，防止酪梨變色，同時加深酪梨的口感。雅當斯建議，小心不要選太軟的酪梨，否則整盤沙拉會看起來爛爛的。

接著，加入口味甜美的櫻桃番茄；請選擇摸起來有彈性且光滑，並有著宜人的花香和草本味的櫻桃番茄。好市多(Costco)有販售的Nature Fresh Farms Hiiros櫻桃番茄是雅當斯的首選。

然後，根據艾娜的食譜，則需要加入點紅洋蔥來豐富沙拉的口感。雅當斯表示，她會改用青蔥，因為味道會比紅洋蔥更柔和一些。

將酪梨、洋蔥和櫻桃番茄徹底混和在一起，然後加入檸檬汁和橄欖油醋汁攪拌在一起。

雅當斯指出，她喜歡保留一半的醬汁，先與芝麻葉攪拌在一起後，將沾滿醬汁的芝麻葉鋪在盤子中，然後再鋪上拌好的酪梨、洋蔥和櫻桃番茄，這樣芝麻葉就不會因為過度攪拌而軟掉。

雅當斯表示，她最喜歡跟牛排或雞肉搭配享用這款沙拉，而且這款沙拉的變化性很強，可以依照自身喜好，添加一些玉米粒、黃瓜汀或鷹嘴豆等食材在裡面。

食譜 好市多 Costco

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