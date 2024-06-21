蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

美國心臟協會表示，所有蔬菜都對健康有益，建議每天食用4.5杯蔬菜。圖為朝鮮薊 （artichoke）。（Pexels）

美國心臟協會（American Heart Association）表示，所有蔬菜都對健康有益，建議每天食用4.5杯蔬菜；而選擇黃色南瓜、青豆、紅辣椒等多種顏色蔬菜，代表能攝取大量營養素。

網路媒體TODAY報導，心臟病 專家表示，他們會嘗試吃各種不同的蔬菜，並將以下這五種列為對心臟有益的最佳選擇：

1. 綠葉蔬菜

根據「歐洲流行病學雜誌」（European Journal of Epidemiology）2021年的一項研究發現，每天吃一杯綠葉蔬菜可降低罹患心臟病的風險。研究人員指出，這是因為它們是硝酸鹽（nitrate）的主要膳食來源，硝酸鹽是蔬菜中的植化素，能降低血壓、改善血管內皮功能或血流量。

紐約哥倫比亞大學 醫學中心臨床心臟病專家艾森伯格（Marc Eisenberg）表示，綠葉蔬菜還富含抗氧化劑。美國農業部（USDA）農業研究局稱，這些蔬菜富含維生素A、C、E、K與葉酸，葉酸屬一種能促進心臟健康的維生素B。

2. 甜菜

甜菜是種深紅色根莖蔬菜，也是抗氧化劑、纖維和礦物質的豐富來源。甜菜的硝酸鹽含量特別高，甜菜汁被證實有助於降低血壓。

硝酸鹽如何對人體發揮作用？營養師莉佐（Natalie Rizzo）表示，攝入硝酸鹽後，身體會將其轉化為一氧化氮；而一氧化氮能擴張血管、促進血液流動，減輕動脈壓力。

紐約大學心臟病專家赫夫朗（Sean Heffron）指出，在所有營養相關的數據中，他認為最具有說服力的就是甜菜，「我會向大家推薦它」。

3. 朝鮮薊 （artichoke）

朝鮮薊在地中海地區頗受歡迎，也是艾森伯格與赫夫朗最喜歡的蔬菜之一。發表在「農業和食品化學期刊」（Journal of Agricultural and Food Chemistry）的一項研究發現，朝鮮薊是除豆類外含抗氧化劑最多的蔬菜。丹佛的國家猶太 醫學研究中心（National Jewish Health）心臟病專家傅里曼（Andrew Freeman）指出，抗氧化劑在體內循環過程中，可修復因日常作息、呼吸作用累積的自由基所帶來的傷害。

一項研究發現，服用朝鮮薊萃取物的保健食品，血壓會顯著降低；另一項研究也表明，朝鮮薊能降低總膽固醇與低密度脂蛋白膽固醇。

營養師金泰爾（Theresa Gentile）表示，朝鮮薊含有大量纖維與抗氧化劑，應被視為超級食物之一。

4. 蘆筍

營養師德羅查（Grace Derocha）說，蘆筍含有天門冬醯胺，這種化合物可促進血液流通，有助降低血壓。

蘆筍也是艾森伯格與赫夫朗最喜愛的蔬菜之一，它還具有利尿功效，可幫助人體排出多餘的鈉，進而降低血壓。

5. 番茄

艾森伯格愛吃番茄，富含茄紅素（lycopene）的番茄在地中海飲食中扮演重要角色。研究發現，茄紅素是種強有力的抗氧化劑，被認為對心血管系統有保護作用；它能改善血壓與血流量，還可清理動脈中積聚的斑塊。

番茄加熱後與脂肪一起食用，例如用橄欖油做成的熟番茄醬，茄紅素最容易被人體吸收。

在一項分析飲食對健康影響的研究中，番茄是與降低罹患冠狀動脈心臟病風險有關的蔬菜之一。