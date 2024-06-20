調酒師告訴你在擁擠酒吧 絕對不要點這10種雞尾酒

調酒師不建議你在擁擠的酒吧點哪些酒？(Pexels)

在酒吧點杯雞尾酒，或許是件愜意的事，但全美各地經驗豐富的酒保與調酒師透露了在擁擠的酒吧絕對不要點的10種雞尾酒。

他們在接受「商業內幕」（Business Insider）訪問時道出最怕顧客點的雞尾酒及原因。

首先，前調酒師、現任餐飲經理助理的蘿賓森（Jamie Robinson）奉勸大家不要點長島 冰茶（Long Island ice tea）。她說，這是大忌，尤其是在擁擠的酒吧，因為它的成分太多，調起來有些麻煩，你可能只會點一兩杯，除非打算在晚上某個時刻完全喝到掛。

蘿賓森將製作海明威最愛的古巴 經典調酒莫希托（Mojito）形容為「至少是件愉快的勞動」，但也最好人多時不要點，因為要調出一杯正宗的莫希托，得用手將萊姆與薄荷搗碎。

由於需要用到鮮奶油的「白色俄羅斯」（White Russians）也被列入蘿賓森的禁忌名單。她說，不點它省得調酒師要花時間去查看是否有鮮奶油，也省得乳製品在胃裡與其他飲料混在一起，引起消化不良。

調酒師杜蘭（Zulay Duran）則建議客人不要喝辛辣的瑪格麗特（Margarita）。她說，這是道需要精心調製的專業飲品，多數調酒師在繁忙的夜晚都無法做到，她建議改點一杯簡單的葡萄酒。

波士頓朗廷酒店酒吧經理梅薩西（Aliz Meszasi）也希望顧客不要在晚上點血腥瑪麗（Bloody Mary），她堅稱，這只是吃早午餐時喝的飲料。

紐約酒吧The Rum House首席調酒師傑克遜（Nick Jackson）表示，任何含有蛋白的飲料，如琴費士（Gin Fizz）也不宜在繁忙時段點。他說，這非常花力氣，需要好幾分鐘準備。

此外，佛羅里達州餐廳Ten Rooms Ybor飲料專家佩斯（Zach Pace）說，鳳梨可樂達（Pina Coladas）最好只在海灘悠閒度假時喝。他說，別讓酒保在忙到快抓狂時還要啟動攪拌機。

許多調酒師一致認為，愛爾蘭咖啡 或咖啡馬丁尼也應避免，需要補充咖啡因的話，可以去咖啡館。

酒品專賣店Happy Cork執行長佛斯（Sunshine Foss）建議顧客不要點需混合多種烈酒的一口分層調酒（layered shots）。她說，調酒師面臨需快速上酒的壓力，點五顏六色的分層雞尾酒對任何人都沒好處。

最後但同樣重要的是，加州Kiki's餐廳調酒師路卡斯（Joshua Lucas）建議，到酒吧不要點太需客製化的飲料。