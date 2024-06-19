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30歲以下者不得進入 密州餐廳規定引爭議

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30歲以下者不得進入 密州餐廳規定引爭議

編譯周靜芝 / 即時報導
密蘇里州一家餐廳老闆堅持執行嚴格的年齡規定，只允許30歲以上者進入該餐廳。。(截取自Bliss Restaurant臉書)
密蘇里州一家餐廳老闆堅持執行嚴格的年齡規定，只允許30歲以上者進入該餐廳。。(截取自Bliss Restaurant臉書)

今日美國報（USA Today）報導，密蘇里州一家餐廳老闆堅持執行嚴格的年齡規定，只允許30歲以上者進入該餐廳。

據當地媒體KSDK稱，位於聖路易（St. Louis）北邊弗洛里森特（Florissant）的Bliss是一家新開幕、由非裔經營的高級加勒比海菜餐廳。老闆馬文·佩特（Marvin Pate）在接受採訪時表示，上門用餐的消費者，女性必須年滿30歲、男性必須年滿35歲。

佩特說，他希望顧客感覺自己置身度假勝地，該餐廳在社群媒體上也發文強調，他們希望保持「成熟與性感」的氣氛。

儘管網友反應不一，但佩特並不打算改變這項年齡限制；在周二至周日的營業日，晚上7點後客人在入門前必須先出示身份證件。

副理艾利卡·羅德斯（Erica Rhodes）指出，Bliss只想為成年人提供一段歡樂時光，來這裡吃點好東西，而不必擔心被有些年輕人的喧鬧所打擾。

目前該餐廳在商家點評網站Yelp上的評論不多，但消費者對年齡的限制反應不一。一名網友在6月7日留言質疑，為什麼是35歲和30歲？這在生意上完全說不通。她說，她今年30歲，正和一個33歲的人約會，但他卻被擋在門外；他們是失去了兩個顧客，而不是一個。

遭到反彈在意料之中，但佩特重申，他堅持這項原則。

有的顧客表示，這項規定改善了他們的用餐體驗。在該餐廳分享的一篇臉書（Facebook）貼文中，一名網友說，幸福的食物與氛圍，他給它打滿分。他說，他看到許多與年齡限制有關的議論，但聖路易需要它：一個沒有鬧事、沒有走調、沒有被干擾的餐廳。

密蘇里州 社群媒體 臉書

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